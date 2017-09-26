《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡9月26日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $60.01 支撑位$58.37/$57.98 棕榈油(12月) 2,658/2,651马币(林吉特) 2,734马币 西德克萨斯中 $53.21 支撑位$51.75/$51.40 质油(WTI) 现货金 $1,321 支撑位$1,302/$1,293 LME期铜 $6,514/$6,544 支撑位$6,452/$6,402 LME期铝 $2,174/$2,196 支撑位$2,125/$2,103 CBOT大豆(11月 $9.68, $9.64-1/4 阻力位$9.74, $9.78-3/4 ) CBOT玉米(12月 - 支撑位$3.51, $3.49-1/2 ) 阻力位$3.54-1/4, $3.56-1/4 CBOT小麦(12月 $4.57-1/4 支撑位$4.50-1/4, $4.47-1/2 ) 纽约咖啡(12月 $1.2975 阻力位$1.3340/$1.3460 ) 纽约可可(12月 $1,939 阻力位$2,007 ) (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。) (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)