FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年9月26日 / 凌晨1点01分 / 23 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡9月26日 - 
 合约           目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油     $60.01                   支撑位$58.37/$57.98
 棕榈油(12月)   2,658/2,651马币(林吉特)  2,734马币
 西德克萨斯中   $53.21                   支撑位$51.75/$51.40
 质油(WTI)                               
 现货金         $1,321                   支撑位$1,302/$1,293
 LME期铜        $6,514/$6,544            支撑位$6,452/$6,402
 LME期铝        $2,174/$2,196            支撑位$2,125/$2,103
 CBOT大豆(11月  $9.68, $9.64-1/4         阻力位$9.74, $9.78-3/4
 )                                       
 CBOT玉米(12月  -                        支撑位$3.51, $3.49-1/2
 )                                         阻力位$3.54-1/4, $3.56-1/4
 CBOT小麦(12月  $4.57-1/4                支撑位$4.50-1/4, $4.47-1/2
 )                                       
 纽约咖啡(12月  $1.2975                  阻力位$1.3340/$1.3460
 )                                       
 纽约可可(12月  $1,939                   阻力位$2,007
 )                                       
 (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。) (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below