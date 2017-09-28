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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年9月28日 / 凌晨1点36分 / 21 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡9月28日 - 
 合约                      目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油                $57.35/$57.20/$56.76      阻力位 $57.98/$59
 棕榈油(12月)              2,700马币(林吉特)         阻力位 2,767/2,790马币
 西德克萨斯中质油(WTI)     $51.75/$51.40             阻力位 $52.31/$52.76
 现货金                    $1,271                    阻力位 $1,291
 LME期铜                   $6,514/$6,544             支撑位$6,402/$6,358
 LME期铝                   -                         阻力位 $2,148/$2,161
                                                     支撑位$2,125/$2,103
 CBOT大豆(11月)            $9.50-1/2                 阻力位 $9.64-3/4, $9.69
 CBOT玉米(12月)            $3.56-1/4                 支撑位$3.52-1/4, $3.49-1
                                                     /2
 CBOT小麦(12月)            $4.57-1/4, $4.53-3/4      阻力位 $4.63-1/4, $4.69-
                                                     1/2
 纽约咖啡(12月)            $1.2675                   阻力位 $1.3160/$1.3460
 纽约可可(12月)            $2,049                    支撑位$2,007/$1,973
  (完)
    
  (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产
品的商业、金融及法律建议) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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