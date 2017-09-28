《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡9月28日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $57.35/$57.20/$56.76 阻力位 $57.98/$59 棕榈油(12月) 2,700马币(林吉特) 阻力位 2,767/2,790马币 西德克萨斯中质油(WTI) $51.75/$51.40 阻力位 $52.31/$52.76 现货金 $1,271 阻力位 $1,291 LME期铜 $6,514/$6,544 支撑位$6,402/$6,358 LME期铝 - 阻力位 $2,148/$2,161 支撑位$2,125/$2,103 CBOT大豆(11月) $9.50-1/2 阻力位 $9.64-3/4, $9.69 CBOT玉米(12月) $3.56-1/4 支撑位$3.52-1/4, $3.49-1 /2 CBOT小麦(12月) $4.57-1/4, $4.53-3/4 阻力位 $4.63-1/4, $4.69- 1/2 纽约咖啡(12月) $1.2675 阻力位 $1.3160/$1.3460 纽约可可(12月) $2,049 支撑位$2,007/$1,973 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产 品的商业、金融及法律建议) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)