《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡10月5日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $54.65 阻力位$56.40/$57.10 棕榈油 2,737/2,770马币(林吉特) 支撑位2,694/2,651马币 西德克萨斯中质油(WTI $49.22 阻力位$50.08/$50.67 ) 现货金 $1,281/$1,287 支撑位$1,271/$1,260 LME期铜 $6,597 支撑位$6,454/$6,408 LME期铝 $2,196 支撑位$2,148/$2,125 CBOT大豆 - 阻力位$9.61-3/4, $9.71-1/4 支撑位$9.54, $9.46 CBOT玉米 $3.50-1/2, $3.52 支撑位$3.47-3/4, $3.46 CBOT小麦 $4.36-1/4 阻力位$4.45-1/2, $4.49-1/2 纽约咖啡 $1.2275 阻力位$1.2675/$1.2760 纽约可可 $2,109/$2,135 支撑位$2,067/$2,043 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及 产品的商业、金融及法律建议) (编译 杜明霞；审校 张若琪)