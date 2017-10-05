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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年10月5日 / 凌晨12点49分 / 14 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡10月5日 - 
 合约                  目标位($代表美元)            支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油            $54.65                       阻力位$56.40/$57.10
 棕榈油                2,737/2,770马币(林吉特)      支撑位2,694/2,651马币
 西德克萨斯中质油(WTI  $49.22                       阻力位$50.08/$50.67
 )                                                  
 现货金                $1,281/$1,287                支撑位$1,271/$1,260
 LME期铜               $6,597                       支撑位$6,454/$6,408
 LME期铝               $2,196                       支撑位$2,148/$2,125
 CBOT大豆              -                            阻力位$9.61-3/4, $9.71-1/4
                                                    支撑位$9.54, $9.46
 CBOT玉米              $3.50-1/2, $3.52             支撑位$3.47-3/4, $3.46
 CBOT小麦              $4.36-1/4                    阻力位$4.45-1/2, $4.49-1/2
 纽约咖啡              $1.2275                      阻力位$1.2675/$1.2760
 纽约可可              $2,109/$2,135                支撑位$2,067/$2,043
    (完)    
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及
产品的商业、金融及法律建议) (编译 杜明霞；审校 张若琪)

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