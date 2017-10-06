《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡10月6日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $58.03/$59.29 支撑位$56.40/$55.74 棕榈油 2,737/2,770马币(林吉特) 支撑位2,694/2,651马币 西德克萨斯中质油(WTI) $51.80 支撑位$50.47/$50.08 现货金 $1,260 阻力位$1,279/$1,287 LME期铜 $6,739/$6,827 支撑位$6,668/$6,597 LME期铝 $2,196 支撑位$2,148/$2,125 CBOT大豆 $9.77-1/4 支撑位$9.61-3/4 CBOT玉米 $3.52-1/4, $3.53-1/2 支撑位$3.48-3/4, $3.47-3/4, $3.46 CBOT小麦 $4.45-1/2 支撑位$4.37-3/4, $4.36-1/4 纽约咖啡 $1.3060 支撑位$1.2555/$1.2275 纽约可可 $2,109/$2,135 支撑位$2,067/$2,043 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文 提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 杜明霞；审校 李爽)