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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年10月6日 / 凌晨1点00分 / 12 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡10月6日 - 
 合约                     目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油               $58.03/$59.29            支撑位$56.40/$55.74
 棕榈油                   2,737/2,770马币(林吉特)  支撑位2,694/2,651马币
 西德克萨斯中质油(WTI)    $51.80                   支撑位$50.47/$50.08
 现货金                   $1,260                   阻力位$1,279/$1,287
 LME期铜                  $6,739/$6,827            支撑位$6,668/$6,597
 LME期铝                  $2,196                   支撑位$2,148/$2,125
 CBOT大豆                 $9.77-1/4                支撑位$9.61-3/4
 CBOT玉米                 $3.52-1/4, $3.53-1/2     支撑位$3.48-3/4, $3.47-3/4, $3.46
 CBOT小麦                 $4.45-1/2                支撑位$4.37-3/4, $4.36-1/4
 纽约咖啡                 $1.3060                  支撑位$1.2555/$1.2275
 纽约可可                 $2,109/$2,135            支撑位$2,067/$2,043
    (完)    
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文
提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 杜明霞；审校 李爽)

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