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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年10月12日 / 凌晨12点54分 / 6 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡10月12日 - 
 合约                    目标位($代表美元)          支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油              $57.38/$58.19              支撑位$56.08/$55.03
 棕榈油(12月)            2,669马币(林吉特)          阻力位2,706/2,738马币
 西德克萨斯中质油(WTI)   $51.80                     支撑位$50.60/$50.08
 现货金                  $1,299/$1,321              支撑位$1,284/$1,281
 LME期铜                 $6,888                     支撑位$6,763/$6,739
 LME期铝                 $2,125/$2,103              阻力位$2,148/$2,174
 CBOT大豆(11月)          $9.71-1/4, $9.73-1/4       支撑位$9.64-3/4, $9.62,
                                                      $9.58-1/4
 CBOT玉米(12月)          $3.44-1/4                  阻力位$3.46-1/2, $3.48-1/4
 CBOT小麦(12月)          $4.38-3/4, $4.41-1/2       支撑位$4.32-1/2, $4.30-1/4
 纽约咖啡(12月)          $1.2565/$1.2430            阻力位$1.2875, $1.3155
 纽约可可(12月)          $2,135/$2,157              支撑位$2,093/$2,067
    (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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