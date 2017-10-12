《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡10月12日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $57.38/$58.19 支撑位$56.08/$55.03 棕榈油(12月) 2,669马币(林吉特) 阻力位2,706/2,738马币 西德克萨斯中质油(WTI) $51.80 支撑位$50.60/$50.08 现货金 $1,299/$1,321 支撑位$1,284/$1,281 LME期铜 $6,888 支撑位$6,763/$6,739 LME期铝 $2,125/$2,103 阻力位$2,148/$2,174 CBOT大豆(11月) $9.71-1/4, $9.73-1/4 支撑位$9.64-3/4, $9.62, $9.58-1/4 CBOT玉米(12月) $3.44-1/4 阻力位$3.46-1/2, $3.48-1/4 CBOT小麦(12月) $4.38-3/4, $4.41-1/2 支撑位$4.32-1/2, $4.30-1/4 纽约咖啡(12月) $1.2565/$1.2430 阻力位$1.2875, $1.3155 纽约可可(12月) $2,135/$2,157 支撑位$2,093/$2,067 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)