《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡10月13日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $57.38 支撑位$56.08/$55.03 棕榈油(1月) - 阻力位2,734/2,758 马币(林吉特) 支撑位2,704/2,686 马币 西德克萨斯中质油(WTI) $51.42 支撑位$50.26/$49.99/$49.65 现货金 $1,297/$1,305 支撑位$1,289/$1,281 LME期铜 $6,850/$6,827 阻力位$6,903/$6,970 LME期铝 $2,125/$2,103 阻力位$2,161/$2,174 CBOT大豆(11月) $10.02-1/2, $10.09-1/2 支撑位$9.85-1/4, $9.77-1/2 CBOT玉米(12月) $3.51, $3.53, $3.55 支撑位$3.48-1/4, $3.46-1/2 CBOT小麦(12月) $4.36, $4.38-3/4 支撑位$4.28-1/4, $4.27-1/4 纽约咖啡(12月) - 阻力位$1.2765/$1.2970 支撑位$1.2590/$1.2430 纽约可可(12月) $2,135/$2,157 支撑位$2,067 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)