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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年10月13日 / 凌晨12点53分 / 8 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡10月13日 - 
 合约                   目标位($代表美元)          支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油             $57.38                     支撑位$56.08/$55.03
 棕榈油(1月)            -                          阻力位2,734/2,758 马币(林吉特)
                                                   支撑位2,704/2,686 马币
 西德克萨斯中质油(WTI)  $51.42                     支撑位$50.26/$49.99/$49.65
 现货金                 $1,297/$1,305              支撑位$1,289/$1,281
 LME期铜                $6,850/$6,827              阻力位$6,903/$6,970
 LME期铝                $2,125/$2,103              阻力位$2,161/$2,174
 CBOT大豆(11月)         $10.02-1/2, $10.09-1/2     支撑位$9.85-1/4, $9.77-1/2
 CBOT玉米(12月)         $3.51, $3.53, $3.55        支撑位$3.48-1/4, $3.46-1/2
 CBOT小麦(12月)         $4.36, $4.38-3/4           支撑位$4.28-1/4, $4.27-1/4
 纽约咖啡(12月)         -                          阻力位$1.2765/$1.2970
                                                   支撑位$1.2590/$1.2430
 纽约可可(12月)         $2,135/$2,157              支撑位$2,067
 (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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