FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#美俄关系
#中美关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#市场报道
January 30, 2018 / 12:31 AM / 2 days ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡1月30日 - 
 合约                    目标位($代表美元)   支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油              $68.28              阻力位 $69.93
 棕榈油(第三个月)        2,584 马币(林吉特)  支撑位 2,481/2,448 马币
 西德克萨斯中质油(WTI)   $64.72/$64.17       阻力位 $66.44
 现货金                  $1,326              阻力位 $1,347/$1,357
 比特币                  $10,831/$10,487     阻力位 $11,391/$11,841
 LME期铜                 $7,005              阻力位 $7,123/$7,195
 LME期铝                 $2,180              阻力位 $2,238/$2,248
 CBOT大豆(3月)           -                   阻力位 $10.01-1/2, $10.20
                                             支撑位 $9.86-1/4, $9.71
 CBOT玉米(3月)           $3.60               支撑位 $3.57-1/4, $3.54-1/2
 CBOT小麦(3月)           $4.53, $4.56        支撑位 $4.46, $4.43-1/2
 纽约咖啡(3月)           $1.2635/$1.2825     支撑位 $1.2330
 纽约可可(3月)           $1,905              阻力位 $1,965/$2,015
    (完)    
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问
，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below