《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡1月30日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $68.28 阻力位 $69.93 棕榈油(第三个月) 2,584 马币(林吉特) 支撑位 2,481/2,448 马币 西德克萨斯中质油(WTI) $64.72/$64.17 阻力位 $66.44 现货金 $1,326 阻力位 $1,347/$1,357 比特币 $10,831/$10,487 阻力位 $11,391/$11,841 LME期铜 $7,005 阻力位 $7,123/$7,195 LME期铝 $2,180 阻力位 $2,238/$2,248 CBOT大豆(3月) - 阻力位 $10.01-1/2, $10.20 支撑位 $9.86-1/4, $9.71 CBOT玉米(3月) $3.60 支撑位 $3.57-1/4, $3.54-1/2 CBOT小麦(3月) $4.53, $4.56 支撑位 $4.46, $4.43-1/2 纽约咖啡(3月) $1.2635/$1.2825 支撑位 $1.2330 纽约可可(3月) $1,905 阻力位 $1,965/$2,015 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问 ，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 杜明霞；审校 张若琪)