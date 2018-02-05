《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

* 本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点 路透新加坡2月5日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $67.07 阻力位$68.89 棕榈油 2,448/2,417马币(林吉特) 阻力位2,481/2,520马币 西德克萨斯中质油(WTI) $63.66 阻力位$65.38/$66.44 现货金 $1,324/$1,316 阻力位$1,335/$1,347 比特币 $8,865 支撑位$7,671 LME期铜 $7,005/$6,910 阻力位$7,123/$7,195 LME期铝 $2,196 阻力位$2,242/$2,242 CBOT大豆 $9.74-1/2, $9.67-1/2 阻力位$9.81-1/2, $9.90-1/2 CBOT玉米 - 支撑位$3.60, $3.58 阻力位$3.62-1/4, $3.63-1/4 CBOT小麦 - 支撑位$4.46, $4.43-1/3 阻力位$4.49-3/4, $4.53 纽约咖啡 $1.2145 支撑位$1.2010/$1.1875 纽约可可 $2,015 阻力位$2,065/$2,126 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及 产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)