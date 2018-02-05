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February 5, 2018 / 12:56 AM / in 2 days

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

    * 本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点

    路透新加坡2月5日 - 
 合约                   目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油             $67.07                    阻力位$68.89
 棕榈油                 2,448/2,417马币(林吉特)   阻力位2,481/2,520马币
 西德克萨斯中质油(WTI)  $63.66                    阻力位$65.38/$66.44
 现货金                 $1,324/$1,316             阻力位$1,335/$1,347
 比特币                 $8,865                    支撑位$7,671
 LME期铜                $7,005/$6,910             阻力位$7,123/$7,195
 LME期铝                $2,196                    阻力位$2,242/$2,242
 CBOT大豆               $9.74-1/2, $9.67-1/2      阻力位$9.81-1/2, $9.90-1/2
 CBOT玉米               -                         支撑位$3.60, $3.58
                                                  阻力位$3.62-1/4, $3.63-1/4
 CBOT小麦               -                         支撑位$4.46, $4.43-1/3
                                                  阻力位$4.49-3/4, $4.53
 纽约咖啡               $1.2145                   支撑位$1.2010/$1.1875
 纽约可可               $2,015                    阻力位$2,065/$2,126
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及
产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
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