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市场报道
February 22, 2018 / 12:49 AM / 2 days ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡2月22日 - 
 合约                   目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油             $64.41                   阻力位$65.71/$66.05
 棕榈油                 2,466/2,449马币(林吉特)  阻力位2,518马币
 西德克萨斯中质油(WTI)  $60.49/$60.01            阻力位$61.68/$62.36
 现货金                 $1,316                   阻力位$1,335
 比特币                 $10,990                  支撑位$10,242/$9,779
 LME期铜                $7,032                   阻力位$7,168/$7,212
 LME期铝                $2,223/$2,249            支撑位$2,181
 CBOT大豆               -                        阻力位$10.36-3/4, $10.42
                                                 支撑位$10.28, $10.19-3/4
 CBOT玉米               $3.64, $3.60-1/2         阻力位$3.66-1/4, $3.68-1/4
 CBOT小麦               $4.39-3/4                阻力位$4.49-3/4, $4.53
 纽约咖啡               $1.1830/$1.1675          阻力位$1.1945/$1.2110
 纽约可可               $2,180/$2,195            支撑位$2,134/$2,117
 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。) (完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
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