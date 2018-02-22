《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡2月22日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $64.41 阻力位$65.71/$66.05 棕榈油 2,466/2,449马币(林吉特) 阻力位2,518马币 西德克萨斯中质油(WTI) $60.49/$60.01 阻力位$61.68/$62.36 现货金 $1,316 阻力位$1,335 比特币 $10,990 支撑位$10,242/$9,779 LME期铜 $7,032 阻力位$7,168/$7,212 LME期铝 $2,223/$2,249 支撑位$2,181 CBOT大豆 - 阻力位$10.36-3/4, $10.42 支撑位$10.28, $10.19-3/4 CBOT玉米 $3.64, $3.60-1/2 阻力位$3.66-1/4, $3.68-1/4 CBOT小麦 $4.39-3/4 阻力位$4.49-3/4, $4.53 纽约咖啡 $1.1830/$1.1675 阻力位$1.1945/$1.2110 纽约可可 $2,180/$2,195 支撑位$2,134/$2,117 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。) (完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)