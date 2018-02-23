《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡2月23日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $66.96/$67.56 支撑位$65.98/$65.38 棕榈油 2,466/2,449马币(林吉特) 阻力位2,518 马币 西德克萨斯中质油(WT $63.38/$64.63 支撑位$62.36/$61.86 I) 现货金 $1,347/$1,357 支撑位$1,325/$1,317 比特币 $9,405/$9,031 阻力位$10,242/$10,559 LME期铜 - 阻力位$7,202/$7,264 支撑位$7,126/$7,049 LME期铝 - 支撑位$2,168/$2,149 阻力位$2,191/$2,205/$2,228 CBOT大豆 $10.19-3/4 阻力位$10.36-3/4, $10.42 CBOT玉米 $3.68-1/4 支撑位$3.64, $3.60-1/2 CBOT小麦 $4.56 支撑位$4.46 纽约咖啡 $1.2245 支撑位$1.1945 纽约可可 $2,117/$2,093 阻力位$2,156/$2,180 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)