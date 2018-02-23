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市场报道
February 23, 2018 / 1:45 AM / 2 days ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡2月23日 - 
 合约                 目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油           $66.96/$67.56            支撑位$65.98/$65.38
 棕榈油               2,466/2,449马币(林吉特)  阻力位2,518 马币
 西德克萨斯中质油(WT  $63.38/$64.63            支撑位$62.36/$61.86
 I)                                            
 现货金               $1,347/$1,357            支撑位$1,325/$1,317
 比特币               $9,405/$9,031            阻力位$10,242/$10,559
 LME期铜              -                        阻力位$7,202/$7,264
                                               支撑位$7,126/$7,049
 LME期铝              -                        支撑位$2,168/$2,149
                                               阻力位$2,191/$2,205/$2,228
 CBOT大豆             $10.19-3/4               阻力位$10.36-3/4, $10.42
 CBOT玉米             $3.68-1/4                支撑位$3.64, $3.60-1/2
 CBOT小麦             $4.56                    支撑位$4.46
 纽约咖啡             $1.2245                  支撑位$1.1945
 纽约可可             $2,117/$2,093            阻力位$2,156/$2,180
 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
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