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市场报道
February 27, 2018 / 1:11 AM / 2 days ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡2月27日 - 
 合约                  目标位($代表美元)   支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油            $67.98/$68.54       支撑位$66.96
 棕榈油                2,562马币(林吉特)   支撑位2,537/2,512马币
 西德克萨斯中质油(WTI  $64.63/$65.29       支撑位$63.56
 )                                         
 现货金                $1,347              支撑位$1,325/$1,317
 比特币                $10,990             支撑位$10,242/$9,779
 LME期铜               -                   阻力位$7,202/$7,264
                                           支撑位$7,079/$7,004
 LME期铝               $2,108              阻力位$2,149/$2,168
 CBOT大豆              $10.28, $10.19-3/4  阻力位$10.42, $10.51
 CBOT玉米              $3.66-1/4           阻力位$3.70, $3.70-3/4
 CBOT小麦              $4.56/$4.53         阻力位$4.62-1/2, $4.66-1/
                                           4
 纽约咖啡              -                   阻力位$1.2245/$1.2380
                                           支撑位$1.2110/$1.1945
 纽约可可              $2,239/$2,258       支撑位$2,195
 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。) (完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
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