《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡2月27日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $67.98/$68.54 支撑位$66.96 棕榈油 2,562马币(林吉特) 支撑位2,537/2,512马币 西德克萨斯中质油(WTI $64.63/$65.29 支撑位$63.56 ) 现货金 $1,347 支撑位$1,325/$1,317 比特币 $10,990 支撑位$10,242/$9,779 LME期铜 - 阻力位$7,202/$7,264 支撑位$7,079/$7,004 LME期铝 $2,108 阻力位$2,149/$2,168 CBOT大豆 $10.28, $10.19-3/4 阻力位$10.42, $10.51 CBOT玉米 $3.66-1/4 阻力位$3.70, $3.70-3/4 CBOT小麦 $4.56/$4.53 阻力位$4.62-1/2, $4.66-1/ 4 纽约咖啡 - 阻力位$1.2245/$1.2380 支撑位$1.2110/$1.1945 纽约可可 $2,239/$2,258 支撑位$2,195 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。) (完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)