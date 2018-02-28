《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡2月28日 - 合约 目标位($代表 支撑位/阻力位($代表美元) 美元) 布兰特原油 $65.98/$65.38 阻力位$66.47/$66.96 棕榈油 - 支撑位2,537/2,512马币(林吉特) 阻力位2,562/2,592马币 西德克萨斯中质油(WTI) $61.82 阻力位$63.02/$63.56 现货金 $1,302 阻力位$1,325 比特币 $10,990 支撑位$10,559/$10,242 LME期铜 $6,932 阻力位$7,054/$7,130 LME期铝 $2,108 阻力位$2,149/$2,168 CBOT大豆 $10.51 支撑位$10.32, $10.28, $10.19-3/4 CBOT玉米 $3.73-1/4 支撑位$3.68-1/4 CBOT小麦 $4.70 支撑位$4.62-1/2, $4.59-3/4 纽约咖啡 $1.1945 阻力位$1.2245 纽约可可 $2,239/$2,258 支撑位$2,195/$2,180 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。) (完) (编译 王丽鑫；审校 汪红英)