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市场报道
February 28, 2018 / 1:43 AM / a day ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡2月28日 - 
 合约                   目标位($代表   支撑位/阻力位($代表美元)
                        美元)          
 布兰特原油             $65.98/$65.38  阻力位$66.47/$66.96
 棕榈油                 -              支撑位2,537/2,512马币(林吉特)
                                       阻力位2,562/2,592马币
 西德克萨斯中质油(WTI)  $61.82         阻力位$63.02/$63.56
 现货金                 $1,302         阻力位$1,325
 比特币                 $10,990        支撑位$10,559/$10,242
 LME期铜                $6,932         阻力位$7,054/$7,130
 LME期铝                $2,108         阻力位$2,149/$2,168
 CBOT大豆               $10.51         支撑位$10.32, $10.28, $10.19-3/4
 CBOT玉米               $3.73-1/4      支撑位$3.68-1/4
 CBOT小麦               $4.70          支撑位$4.62-1/2, $4.59-3/4
 纽约咖啡               $1.1945        阻力位$1.2245
 纽约可可               $2,239/$2,258  支撑位$2,195/$2,180
 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。) (完) (编译 王丽鑫；审校 汪红英)
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