《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡3月7日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $64.83 阻力位$65.88/$66.45 棕榈油 2,503/2,530马币(林吉特) 支撑位2,471/2,448 马币 西德克萨斯中质油(WTI $61.22 阻力位$62.81/$63.36 ) 现货金 $1,334/$1,327 阻力位$1,342/$1,351 比特币 - 阻力位$10,990/$11,453 支撑位$10,559/$10,242 LME期铜 $7,054 支撑位$6,960/$6,932 LME期铝 - 支撑位$2,131/$2,108 阻力位$2,168/$2,191 CBOT大豆 - 支撑位$10.69-1/2, $10.62-1 /2 阻力位$10.76-1/2, $10.85-1 /2 CBOT玉米 $3.91-1/4 支撑位$3.84-3/4, $3.83-1/4 CBOT小麦 $5.09-3/4, $5.17-1/4 支撑位$5.02-1/2, $4.97-1/4 纽约咖啡 $1.2205 支撑位$1.2070/$1.1990 纽约可可 $2,383 阻力位$2,451/$2,492 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。) (完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)