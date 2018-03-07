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市场报道
March 7, 2018 / 12:32 AM / 2 days ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡3月7日 -   
 合约                  目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油            $64.83                   阻力位$65.88/$66.45
 棕榈油                2,503/2,530马币(林吉特)  支撑位2,471/2,448 马币
 西德克萨斯中质油(WTI  $61.22                   阻力位$62.81/$63.36
 )                                              
 现货金                $1,334/$1,327            阻力位$1,342/$1,351
 比特币                -                        阻力位$10,990/$11,453
                                                支撑位$10,559/$10,242
 LME期铜               $7,054                   支撑位$6,960/$6,932
 LME期铝               -                        支撑位$2,131/$2,108
                                                阻力位$2,168/$2,191
 CBOT大豆              -                        支撑位$10.69-1/2, $10.62-1
                                                /2
                                                阻力位$10.76-1/2, $10.85-1
                                                /2
 CBOT玉米              $3.91-1/4                支撑位$3.84-3/4, $3.83-1/4
 CBOT小麦              $5.09-3/4, $5.17-1/4     支撑位$5.02-1/2, $4.97-1/4
 纽约咖啡              $1.2205                  支撑位$1.2070/$1.1990
 纽约可可              $2,383                   阻力位$2,451/$2,492
 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。)
(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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