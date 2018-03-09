《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡3月9日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $63.21/$61.76 阻力位 $64.11/$64.3 棕榈油 2,375马币(林吉特) 阻力位 2,435/2,449马币 西德克萨斯中质油(WTI) $59.63 阻力位 $60.51/$61.22 现货金 $1,312/$1,307 阻力位 $1,327/$1,334 比特币 $9,763 支撑位 $9,168/$8,800 LME期铜 $6,771/$6,737 阻力位 $6,861/$6,900 LME期铝 $2,092/$2,071 阻力位 $2,113/$2,131 CBOT大豆 $10.43 阻力位 $10.67-1/4, $10.75-1/4 CBOT玉米 $3.97-3/4 支撑位 $3.91-1/4, $3.89-1/4 CBOT小麦 $5.02-1/2, $5.09-3/4 支撑位 $4.89-1/2 纽约咖啡 - 支撑位 $1.1990/$1.1855 阻力位 $1.2140/$1.2205 纽约可可 $2,559 支撑位 $2,451 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻 求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 杜明霞；审校 张若琪)