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市场报道
March 9, 2018 / 12:27 AM / 2 days ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡3月9日 - 
 合约                    目标位($代表美元)      支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油              $63.21/$61.76          阻力位 $64.11/$64.3
 棕榈油                  2,375马币(林吉特)      阻力位 2,435/2,449马币
 西德克萨斯中质油(WTI)   $59.63                 阻力位 $60.51/$61.22
 现货金                  $1,312/$1,307          阻力位 $1,327/$1,334
 比特币                  $9,763                 支撑位 $9,168/$8,800
 LME期铜                 $6,771/$6,737          阻力位 $6,861/$6,900
 LME期铝                 $2,092/$2,071          阻力位 $2,113/$2,131
 CBOT大豆                $10.43                 阻力位 $10.67-1/4, $10.75-1/4
 CBOT玉米                $3.97-3/4              支撑位 $3.91-1/4, $3.89-1/4
 CBOT小麦                $5.02-1/2, $5.09-3/4   支撑位 $4.89-1/2
 纽约咖啡                -                      支撑位 $1.1990/$1.1855
                                                阻力位 $1.2140/$1.2205
 纽约可可                $2,559                 支撑位 $2,451
    (完)    
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻
求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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