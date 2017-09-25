《技术解析》美国原油料将再次测试每桶54.66美元阻力位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡9月25日 - 美国原油料将再次测试每桶54.66美元阻力位，若升破该位则可能在三个月内涨至下道阻力位60.09美元。

图表：tmsnrt.rs/2jVcIDt

该合约目前处在C浪，即始于2016年2月11日低位26.05美元的假定三浪周期中的第三浪。

这个周期目前为止受到2008年7月高位147.27美元至26.05美元跌势的几个回档位的有力控制。

23.6%的回档位54.66美元压制了A浪涨势，并引发一波修正，而这波修正或许已在43.75美元附近结束。

C浪来势汹汹，可能至多升至71.24美元。但在年底前达到这一目标似乎太不现实。更可能的目标或许在60.09美元，即61.8%预测水准。

目前为止还不清楚C浪这次能否轻松站上54.66美元。较为清楚的一点是，该阻力引发的修正或许要比上次浅得多，至多低见48.94美元。

仔细审视A浪结构后会发现，其由三个小浪构成。第三浪(c)浪最高处为(a)浪61.8%回档位。

图表：tmsnrt.rs/2jXBvqi

这个比率或许适用于C浪与A浪之间的关系，暗示C浪或许会延伸至60.09美元。

若跌破48.94美元，则可能跌至46.31美元。(完)