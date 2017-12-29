图表新闻：中国抗霾战提振大宗商品 金属和LNG涨幅遥遥领先

路透新加坡12月29日 - 由于中国打响抗霾战提振了对较清洁化石燃料、以及对清洁技术产业至关重要的原材料的需求，工业金属、液化天然气(LNG)和钢铁2017年涨幅在所有资产类别中料居前列。

分析师预计，2018年的情况也会一样：主要经济体加速增长以及基建支出增加，将推动工业大宗商品和能源在目前已触及的数年高点上方继续上涨。

“随着经济强劲增长，基金2018年料将重点投资大宗商品，我认为大宗商品价格处于低位的情况已结束，”Futures International的资深大宗商品分析师Terry Reilly说。

用于可再生能源行业的金属(例如用于输电线和太阳能面板连接线的铜)已出现强劲需求和价格上涨，用于电动汽车的铝等材料也出现了同样的情况。

伦敦期铜和期铝今年以来已上涨近三分之一，它们在2017年最后一个交易周中分别涨至四年高点每吨7,259美元和2,270美元。

日本最大的铜冶炼企业泛太平洋铜业(PPC)预计，随着全球需求继续增长，并超过供应，未来两年铜价将上涨逾25%。

上海螺纹钢期货今年累计上涨近45%，至每吨逾3,815元人民币(585.62美元)，因中国关闭低质钢厂和减产以对抗污染。建筑活动高企亦支撑钢铁价格。

图表：2017年大宗商品--赢家和输家 reut.rs/2C4HToq

**中国举措推动天然气价格上涨 OPEC减产提振油价**

液化天然气(LNG)从输家变为赢家，部分归因于季节性因素。

亚洲现货LNG价格自6月来翻了一番，至逾11美元/百万英热单位，创2014年底以来最高。

在今年第四季之前，LNG还是2017年表现最差的大宗商品之一。

LNG价格最近大涨是受到中国煤改气计划推动。该计划旨在减少煤的使用，坚决努力治理多年来困扰许多城市的污染问题。

“中国治理污染确实动了真格，这将提振金属和天然气需求，”Reilly表示。

作为此项政策的一部分，中国大举投资于可再生能源发电。

根据国际可再生能源机构(IRENA)的数据，全球太阳能光伏发电装机容量从2000年的仅1吉瓦(GW)激增至约300吉瓦，到2020年这个数字预计还会上升一倍。

光伏发电装机容量增长主要由中国推动，中国的光伏发电装机容量逼近100吉瓦。IRENA表示，仅中国一个国家，每年的装机容量就可增加50吉瓦。

尽管中国推动使用可再生能源，但2017年煤炭价格仍表现相对不错。这也与中国治理污染行动相关。

澳洲煤炭价格涨10%至每吨100美元以上，因中国下令关闭若干国内煤矿，迫使发电厂增加煤炭进口。

在全球交投最活跃的大宗商品--石油方面，布兰特原油LCOc1在2017年的最后一周突破每桶67美元，为2015年年中以来的首次，年线上涨17%，比2017年年中水平高出50%，成交量达到创纪录水平。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动，使油价获得提振。

美国石油产量是阻止油价进一步上涨的因素。美国石油产量自2016年年中以来激增了逾16%，接近每日1,000万桶，只有沙特阿拉伯和俄罗斯产量在其之上。

**作物产量创纪录高位，价格下跌**

与能源和工业大宗商品走势相反的是，多数农产品今年将以价格下跌收关，受产量创纪录高位打压。

原糖价格已下跌近25%，国际糖业组织(ISO)预计2017/18年度全球糖产量将过剩500万吨，而2016/17年度为短缺310万吨。

与此同时咖啡价格跌20%，因有利的天气提振了越南的咖啡产量。

过去10年中，有八年的全球玉米产量触及纪录高位。据美国农业部数据，过去五年中有四年的大豆产量升至历史高点。这带动价格跌5%。

小麦价格在过去四年下跌后，2017年料将温和上涨5%，因美国和澳洲作物出现损失，全球高蛋白小麦供应紧张，这在一定程度上与拉尼娜(反圣婴)现象有关。

2017年马来西亚棕榈油价格跌10%，因东南亚产量超过了中国和欧洲主要进口地区的需求。

其他方面，东京橡胶期货在2017年跌18%，而在2016年时曾是表现最佳的大宗商品之一。

图表： 2017年标普高盛商品价格指数(GSCI)现货价格变动 reut.rs/2BPR3kz (完)