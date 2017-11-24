中国消费者信心创十年新高 90后将贡献两成消费增量--麦肯锡

路透上海11月24日 - 国际知名咨询公司麦肯锡日前发布中国消费者调查年度报告称，中国消费者的信心已达到十年新高，约八成消费者预期未来五年收入将增长；“90后”等年轻人正在崛起，成为中国消费新引擎。

“90后”是指在上世纪90年代出生，目前年龄在17至27岁之间人群。报告称， “90后”消费群体占中国总人口的16%，从现在起到2030年，他们将贡献中国总消费增长的20%以上，高于其他任何人口类别。

报告亦指出，虽然国内消费者信心创新高，但由于整体经济和家庭的负债率很高，中国消费者有充足理由对未来持谨慎态度。一边是居高不下的房价、大笔的子女教育费用以及老龄化社会日渐沉重的照顾老人负担，另一边则是收入增长的缓慢和物价的上涨，这些给中国消费者原本光明的前景蒙上了阴影。

麦肯锡全球资深董事合伙人兼大中华区消费者和零售咨询业务负责人泽沛达（Daniel Zipser）表示，在剔除了房贷、保险等固定开支后，国内居民的可支配收入仍在持续地增长。从目前来看，虽然固定开支在上涨，但是没有明显地影响到居民的消费能力。

“未来的一两年趋势是什么样？这个还不知道，有可能在未来的一两年我们看到一个拐点。”他说，若固定成本越来越高，导致可支配收入减少，那就会影响到消费者信心。

报告还指出，在消费者信心持续走强的背后是越来越多的自由支出，这在一定程度上受到消费升级的驱动，即消费者倾向于购买更高端的品牌。数据显示，中国倾向购买更贵品牌的消费者占比，明显高于美国和德国等发达经济体。

麦肯锡全球副董事合伙人栾岚预计，未来国内奢侈品以及健康、休闲娱乐、体验等方面的消费将会明显提升，而日常消费品的增速虽会继续增长，但增速将会减慢。

麦肯锡今年的调查报告，共访谈了近1万名18-65岁的中国消费者，这些消费者来自44个城市和七个乡镇。（完）