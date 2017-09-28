酷派附属已清偿平安银行欠款 双方达成和解并将解除财产保全

路透香港9月28日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制的酷派集团(2369.HK)称，其附属公司已清偿平安银行(000001.SZ)起诉状下的全部贷款本息，双方并已达成和解，将可获解除财产保全。

同时，宁波银行亦已撤回对酷派附属公司的起诉。

酷派旗下宇龙（深圳）及另外两家附属公司此前被平安银行深圳分行民事起诉，要求立即偿还贷款本息共8,000万元人民币、律师费及诉讼费等相关费用。事件更触发宁波银行(002142.SZ)根据违约条款对宇龙（深圳）民事追讨尚未到期的7,000万元承兑汇票款项。

酷派周三晚间公告指出，其附属公司已向平安清偿民事起诉状下全部贷款本息，并获深圳市中级人民法院出具《民事调解书》，在向平安支付本案相关的律师费、案件受理费和保全费的50%共计约40.5万元的和解金额后，平安将向法院申请解除对附属公司被保全的所有财产。

此外，法院亦出具了《民事裁定书》，依法准许平安撤回对酷派单一最大股东之实益拥有人及其联系人的起诉。

酷派在另一份公告中称，近日接到深圳市福田区人民法院的民事裁定书，准许原告宁波银行撤回对宇龙（深圳）的起诉，案件受理费和保全费均由原告承担。

酷派因未能在规定期限前发布2016年度业绩，自今年3月31日起停牌，初步评估截至今年7月底止的营业收入约27.16亿港元，相比去年同期下滑约52%，且流动资产已低于流动负债，近期偿债压力加大。董事会仍与银行、机构以及有意合作人士沟通以制定持续经营计划。（完）

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