酷派集团就与小米之间发明专利权纠纷向深圳法院提起诉讼

路透香港1月29日 - 中国无线通讯科技开发商--酷派集团(2369.HK)称，其附属公司已就与中国智能手机生产商--小米之间的发明专利权纠纷，向深圳市中级法院提起诉讼。

据路透此前报导，小米已聘请投行为可能于今年下半年进行的首次公开发行(IPO)担任保荐人，暂时未知有关诉讼会否对该IPO造成影响。

酷派于上周五晚间公布，其附属公司宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司近日就与小米通讯技术有限公司（被告一）、小米科技有限责任公司（被告二）、深圳市通天达通讯电子有限公司（被告三）以及小米之家商业有限公司深圳第一分公司（被告四）之间的发明专利权纠纷，向深圳市中级法院提起诉讼，并于2018年1月26日收到共计六件案件的受理案件通知书。

根据民事起诉状，原告诉称被告生产、许诺销售、销售侵权产品等行为侵害原告三项发明专利权，分别是“移动通信终端的协同方法及其界面系统”、“终端和应用程序的新事件的处理方法”以及“终端和应用图标的管理方法”，给原告造成了严重的经济损失。

为此，原告特诉至法院，请求法院依法判令被告立即停止生产、许诺销售或销售涉嫌侵害原告发明专利权的行为，连带承担原告为制止发明专利侵权行为所支付的律师费、公证费等合理费用。

同时亦请求法院判令被告一、被告二和被告四连带赔偿原告因专利侵权行为所遭受的经济损失。

预计2016年度全年净亏损约30亿港元的酷派因未能在规定期限前发布该年度业绩，自2017年3月31日起停牌。停牌期间该公司还要处理债务问题，此外，原大股东、乐视控股创始人贾跃亭此前已悉数出售其所持酷派全部持股。

路透此前引述知情消息人士称，小米已聘请中信里昂证券、摩根士丹利和高盛为其首次公开发行(IPO)的保荐人。小米估值可能高达1,000亿美元。（完）

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