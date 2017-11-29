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焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
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2017年11月29日 / 早上7点07分 / 2 天前

焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告

1 分钟阅读

路透上海11月29日 - 主要铜生产企业的管理人士周三称，全球铜市场在可预见的未来将处于平衡，尽管铜矿供应收紧，且来自全球最大铜消费国中国的需求依然强劲。

2017年8月11日，越南海阳省，一家线缆厂内的铜产品。REUTERS/Kham

同时一些高管警告称，全球最大铜生产国智利以及中国加强环境监管，令铜冶炼厂和矿场的生产成本上升。

安托法加斯塔矿业(ANTO.L)的执行长Ivan Arriagada表示，他预计今年及2018年铜市场将处于平衡或有小量的供应缺口。

精炼铜需求今年保持4%的“稳健增速”，新产出“已基本被市场消化，”Arriagada在亚洲铜会议(Asia Copper Conference)上说。

他说，矿石品级下降、新项目审批手续冗长再加上一些技术挑战，将继续令供应面承压。

高管们表示，这些问题促使矿企和炼铜企业开发创新，比如使用人工智能，以提高生产率和效率。

中国五矿有色金属股份有限公司副总经理李连钢表示，他预计未来两年市场将趋于平衡。该公司是中国五矿集团的子公司，五矿集团是中国最大金属矿产企业集团之一。

**6,600美元以上**

伦敦金属交易所(LME)铜价仍在三年高位附近，周一甚至突破每吨7,000美元，因投资者押注来自电动车需求将更加强劲，中国寻求推动清洁能源使用之际也将加大电网投资。

但关于中国需求和制造业情况仍有疑虑，因中国正采取空前举措治理北方冬季雾霾。

业内高管称，铜价需维持在高档--每吨6,600美元以上--才能刺激新矿投资、替代智利一些老旧矿脉所产的品级日益下降的矿石。

五矿有色金属的李连钢表示，若价格无法维持在某个水准，铜矿投资将会减少，导致精矿大幅短缺，因此他相当看好铜价。

智利国营铜业公司(Codelco)执行长Nelson Pizarro指出，他预计中短期内铜价将维持在每磅(0.45公斤)2.80美元-3.10美元，相当于每吨6,171-6,832美元。

目前铜价每磅约3.10美元。

捷客斯控股(5020.T)旗下捷客斯金属的执行长Shigeru Oi指出，“成本结构正在上升。通胀、劳动和环境监管形势变得更严峻。”(完)

编译 汪红英/王颖/张若琪 审校 张明钧/王洋/于春红

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