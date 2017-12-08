焦点：日本企业称首相安倍晋三要求企业加薪3%不切实际--路透调查

路透东京12月8日 - 一项路透调查发现，有三分之二的日本企业认为，政府力推的3%加薪要求难以达到，一些企业对该要求不予理会，凸显出尽管企业拥有大量现金，但也非常不愿提高固定成本。

资料图片：2011年8月，日本东京，日圆纸币。REUTERS/Yuriko Nakao

在首相安倍晋三执政的五年间，他一直敦促企业提高薪资以鼓励消费者支出，并帮助经济摆脱通缩，甚至还提出为加薪幅度达到一定水准的企业提供税收减免。

过去四年，日本大型企业的加薪幅度平均约为2%。但安倍在10月表示，他希望企业能加薪3%。大型企业通常在春季与工会的薪资谈判结束后一起加薪。

接受路透企业调查的企业中，仅31%表示这是实际可行的目标，约61%称这不实际，另有7%则表示“不成问题”。调查是在11月21日至12月4日期间进行的。

“鉴于当前这样的氛围，加上企业甚至面临一些调降日常家庭用品价格的压力，加薪3%似乎太高，”一家服务公司的经理写道，理由是很难把成本向客户转嫁。

企业经理表示，由于未来的不确定因素、可能丧生竞争力及原材料成本上涨，他们需要限制薪资涨幅。

尽管企业手头有大量的现金，但仍不愿加薪。央行数据显示，4-6月期间，日本企业的现金和存款达254万亿日圆(2.3万亿美元)，为纪录第二高水平。

“获利应当用于支付股息和资本支出方面，而非推高固定成本的人事费用方面，”一家金属制品公司的经理写道。

Nikkei Research为路透进行的这项调查，访问了547家大中型企业，其中大约230家企业回答了加薪问题。调查匿名进行。

尽管过去几年大型企业每年上调薪资2%左右，但较小型企业的加薪步伐一直落后。在截至3月份的上个财年，日本企业的整体薪资涨幅仅为0.4%。

认为3%涨薪幅度现实的受访企业中包括运输企业。运输业是受到劳动力短缺冲击最为严重的，他们说除了涨薪别无选择。

调查还显示，企业涨薪3%将享受更大税收优惠的可能性--安倍晋三领导的执政党正在考虑的一项措施，只对约半数日本企业具有吸引力。

日本执政党正在研究一项提案，如果企业涨薪3%并投资于创新性技术，就可以将实际税率从目前的约30%降至20%左右。

几家企业表示，惟有在获利增长足以支撑加薪3%的情况下，他们才会考虑利用大幅度的税负优惠。

“加薪将对企业财报造成永久性影响，但减税不会永远存在，”一名食品公司经理在表明不会利用新的税负优惠时写道。

调查显示，仅有19%受访者表示，他们正在享用目前的税负优惠。

“由于人口急剧老化，国内市场萎缩，企业对中长期经济增长的预估低落，”巴克莱证券的分析师Yuichiro Nagai在审视调查结果后指出。(完)