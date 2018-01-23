调查：日企预计经济增长将继续强劲势头 但立场比市场预估谨慎

路透东京1月23日 - 路透调查显示，近四分之三的日本企业预计经济至少还会再扩张一年，延续已然强劲的增长势头，不过他们的看法不如市场预估的那么乐观。

截至9月末，日本经济已经连续扩张七季，为1994年以来最长的连续增长期。日本股市创26年高位，且季报显示，企业获利接近纪录高点。

但约有一半企业预计到明年中时经济将停止扩张，预计在2019年末以前停止扩张的企业比例高达71%。拟上调消费税、与2020年东京奥运会相关的公共项目支出逐渐减少，以及劳动力短缺加剧，被指是影响未来经济增长的因素。

他们对于经济的展望还包括其他一些要点。

在1月4-17日进行的路透企业调查显示，大多数的企业并不相信复苏可自我持续，反而是要仰赖奥运相关支出。他们也不相信复苏可以很快就能成为自我持续的。他们也认为今年通缩不会断然结束。

“奥运相关需求终将会结束，届时经济将会因消费税上调而进入暂时性的迟滞，”一位接受调查的汽车相关企业主管写道。他预测在2019年中前经济增长将会暂停。

图表：reut.rs/2DsiykU

相较之下，分析师要乐观许多。

12月的路透调查显示，33位接受调查的分析师中有20位预测经济扩张将持续至2020年结束或之后；同时有11位预期在2019年下半年会暂停。只有两位表示，会在2019年上半年结束。

这份每月由Nikkei Research为路透进行的企业调查，访问了547家大中型企业，受访企业经理做出了匿名回答。约240名经理回答了有关增长和通缩的问题。

“日本企业可能认为目前的扩张只是周期性的，并不一定意味着自我维持的增长，或者摆脱通缩，”野村证券资深经济分析师Masaki Kuwahara看到调查结果后称。

“通缩心态根深蒂固，尤其是在服务业企业。”

自日本央行总裁黑田东彦2013年4月展开前所未有的印钞计划以来，日本仅勉强取得了极为温和的通胀。

在超宽松货币政策和促增长的“安倍经济学”措施实施近五年后，日本11月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%，还不到通胀目标的一半。

在调查中，只有14%的企业表示相信日本已经摆脱通缩。约40%的企业表示，他们认为在可预见的未来通缩不会最终结束，2016年路透企业调查中回答类似问题的企业中，持这种看法的企业比例为70%。

被问及央行应该如何最好地引导货币政策时，1月调查显示只有6%的企业希望进一步放松政策。其余企业对于央行应维持政策不变还是应撤出宽松政策，看法分歧。

关于日本央行是否应维持负利率，支持和反对的人数也相当。

“不能期望进一步放松政策会有很大影响。如果是这样的话，我们青睐按兵不动，”一家纸/纸浆制造商的经理写道。

三分之二的企业还表示，他们希望央行总裁黑田东彦任期在4月结束后获得连任，其中很多企业指出这是因为政策连续性的需要，而且黑田东彦有责任撤回他推出的刺激举措。外界普遍预计黑田东彦将连任。(完)