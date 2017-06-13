企业杠杆率边际改善将被融资成本大幅上升对冲--中诚信

路透北京6月13日 - 中诚信国际信用评级公司董事长闫衍周二表示，虽然当前中国企业杠杆率出现较明显的边际改善，但受工业利润增速放缓、市场利率持续上行导致企业融资成本大幅上升等影响，债务规模增长的压力将加大。

他在“穆迪-中诚信国际2017年中信用展望研讨会”上并指出，在金融去杠杆叠加强监管背景下，下半年实体经济违约风险将有所上升。

“规模以上工业企业资产负债率有所下降，但边际的改善可能被货币市场条件、被利率的上升对冲，从而债务的绝对水平可能不会有非常明显的改善，未来还面临比较大的债务增长压力。”他称。

他进一步解释说，未来债务市场到期规模居高不下，再融资的压力会倒逼债务规模的自动攀升。中诚信数据显示，在不考虑新发债的情况下，今年债券还本付息规模将达到20万亿元人民币，未来两年则保持在9-10万亿元的规模。

“中国债务市场已经进入持续还本的高峰期，如果债务不能持续循环，再融资不通畅，可能会对债务持续产生压力。”闫衍表示。

另一方面，从政策利率到货币市场利率、到债券收益率节节攀升，也反映实体经济融资成本上升。

“利率不断攀升加重了企业的债务负担，虽然政策上仍将以‘去杠杆’为导向，但实际去杠杆的效果短期难以显现。”他说。

中国国家统计局上月末公布，4月全国规模以上工业企业实现利润总额5,727.8亿元，同比增长14%，增速较3月继续放缓9.8个百分点；截至4月末，规模以上工业企业资产负债率为56.2%，同比下降0.6个百分点。

国家发改委此前则强调，总杠杆率水平居中且正趋于稳定，企业杠杆率开始下降，降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。（完）