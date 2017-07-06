（修正）特写：发展中国家踏上东方取经路

(修正第三段华夏幸福基业股份有限公司为“产业新城运营商”，非“房地产公司”)

作者 孙琦子

路透北京7月3日 - 出发之前，Ahmed Ramy听说了很多关于中国迅速发展的故事，也看到过很多图片和影像资料，当他真正踏足于此，还是被眼前的城市所震撼：高楼密集林立，车龙川流不息。尤其是河北省固安县的参观，让他对中国城市的大手笔规划和建设速度印象深刻。

Ahmed Ramy Ismail Abdelfattah Fouda是埃及央行经济研究处处长，今年6月下旬他参加了南南合作金融中心和清华五道口金融学院主办的“发展中国家金融领袖培训项目”，和其它23名来自发展中国家的金融、经济官员一起来到中国参加为期一周的参访和培训，学习中国的金融、经济发展经验。他们不是第一批来到中国寻求可复制发展经验的小国金融领袖，也不是最后一批。

项目第五天他们参观了固安产业新城，这个基本由一家中国产业新城营运商--华夏幸福基业规划和建设的小镇，环境优美，建筑整洁，有工厂、学校、商业中心、医院等完备的配套基础设施。小镇还在建设之中，路上还比较冷清，并没有许多车辆和行人。

“我之前看到过很多关于中国城市建设的资料，但亲眼所见仍然非常震撼。”Ahmed Ramy难掩眼中的惊喜，“希望埃及的新首都建设计划也能有这样的效果。”

2015年埃及政府计划在首都开罗以东45公里的地方建设一座新的行政首都，两家中国公司--中国建筑工程总公司和华夏幸福基业将参与到此建设项目。按照埃及政府的计划，“新开罗”项目将于2018年底前交付。

“埃及和中国都是在上世纪70年代开始改革开放的，但是中国取得的成就却远在我们之上。我们希望学习和复制中国的模式，让埃及也能迅速发展起来。”Ahmed Ramy表示。

在他看来，之所以中国能在短时间里发展成世界第二大经济体，重要的经验在于利用外资，和利用货币贬值促进出口，而这两项都是埃及当前正在努力实现的。此外，中国政府在经济发展规划中的长远眼光也让他感到钦佩。

“中国政府制定了很多长期规划，而且每一届的计划都能在下一届里得到延续，政策效果日积月累；而在很多发展中国家，下一届政府会把上一届的计划和政策推倒重来。这是一个重要的差别。”Ahmed Ramy称。

坦桑尼亚钻石信托银行首席运营官Mysore Annajirao每节课都记了很多页笔记，他把“Think big”着重圈了出来。

“这是我们最应该学习的地方，用更大的视野和想象力来制定发展计划。”他称。

尽管中国的发展模式经常遭到“不够市场化”的批评，欧盟至今也没有承认中国的市场经济地位，但是对很多发展中国家而言，像中国一样快速的经济增长是他们的首要任务。

“说实话，我们并不在乎中国的发展模式是不是受到批评，它是有效的，所以我们希望学习。”哥斯达黎加央行首席经济学家Roger Madrigal Lopez表示。

**寻找来自中国的投资**

复制中国的成功经验，需要引进中国的企业进行投资和建设。除了上课和参访，这些发展中国家的经济官员们也不忘寻找中国的投资方。尼泊尔央行法律处主任Ram Hari Neupane在课堂讨论环节就呼吁，尼泊尔的水电资源丰富，而且成本低廉，希望中国商人能前去投资。

“尼泊尔很小，所以中国的‘一带一路’战略绕开了尼泊尔，但是尼泊尔和中国接壤，而且水电资源非常丰富，希望中国能去尼泊尔投资建水电站，很赚钱。”Ram Hari Neupane称。

Hunnewell私募基金董事Vadym Kryzhanivs'ky来自乌克兰。十年前他来过中国，如今他看到的已经大不一样。看到固安小镇，他深深感慨中国公司的执行力。

“我觉得乌克兰也需要这样的项目，如果中国公司去投资，我相信肯定有很多当地公司加入，这样才有更大的可能成功。”他表示。

而泰国财政部副部长顾问Sorraya Phiboonkulsumrit也表示出非常希望能获得来自中国的投资。

“泰国并不在‘一带一路’计划的规划中，我们被划在了路线下面，所以泰国才要赶紧把中泰铁路修起来，这样就能和‘一带一路’连起来。”Sorraya称。

据媒体报导，泰国政府近日发布公报称，总理巴育已使用临时宪法第44条赋予的“绝对权力”，来解决当前中泰铁路建设面临的法律障碍，这被视作为“马拉松”的中泰铁路项目建设“开绿灯”。

而在上课和参访之余，他们也积极和中国的企业们接洽，商谈未来合作的可能性；此次项目的赞助方也安排了一些非正式的聚会，让中国的企业有更多和这些发展中国家官员有接触的机会。

**人民币国际化会水到渠成**

尽管在几天的参访和上课时间里Roger Madrigal Lopez很少发言，但是在“人民币国际化和汇率改革”这堂课上，他和授课老师黄国波互动频繁，后者曾任中国外管局总经济师。

Roger认为，随着中国的资本在世界各地遍地开花，中国和各国贸易互动的增加，人民币国际化将是水到渠成的事。如果一国迫切需要中国的投资，那它们不会在乎拿到的钱是美元还是人民币。

“中国央行试图维持汇率稳定也是可以理解的，如果一种货币币值总是大幅变动，那国际上没有人会愿意使用它。”他表示。

同样对人民币感兴趣的还有印尼央行驻东亚代表处的副处长Rahmat Hernowo，他在参访中国国家开发银行和丝路基金时，也是专门盯着外汇提问。

而老挝国家经济研究院顾问Ousavanh Thiengthepvongsa也认为，人民币如果能实现国际化是一件好事，“如果再用美元结算，那我们永远也还不起账。”

**海外投资风险也需防范**

尽管海外对中国资本的需求在增加，呼声也越来越高，但对中国企业来说，境外投资的各种风险也不容忽视。

中国国家审计署近日称，通过审计中国石油、中化集团、中船集团等20户中央企业发现，近几年部分企业投资经营风险管控比较薄弱，具体抽查155项境外业务发现，因投资决策和管理制度不完善、调研论证不充分、风险应对不到位等，有61项形成风险384.91亿元人民币。

一家中国政策性银行的投资经理也表示，当前中国在许多发展中国家的基础设施项目都出现了严重的亏损。2009年中国承建的委内瑞拉高铁项目已在去年彻底停摆，中方投入的巨额资金难有收回的希望。而此前中国援建的坦赞铁路，当前因经营不善而破败不堪，基本上靠来自中国的补贴维持运营。

体量更小的民营企业也面临着把控风险能力不足的问题。

“我们之前在非洲设了一个基金，去投一些项目，现在亏了很多。不过我们刚开始往海外走，交点学费也是很正常的。”一位中国民营企业资金经理称，“企业做到一定程度，总还是要往海外走的。”

他表示，投资很多发展中国家风险很高，一方面如果这些国家政权更迭，此前签订的合同可能会作废，投入的资金也难以收回；另一方面，许多国家的政治、法律制度对投资者也难有很好的保护，官僚机构的低效和腐败也让项目的实施变得困难重重。

与此同时，两年的高歌猛进之后，中国海外投资正在随着日益严格的资本流出管控审核而放慢了脚步。

中国商务部周五公布，5月非金融对外直接投资(ODI) 为82.2亿美元，同比下降38.8%；1-5月累计ODI为345.9亿美元，同比下降53%。

“现在资金出去确实更难了，好在我们之前在国外有积累，而且如果有好的项目，资金总是能找到出去的办法。”前述民企资金经理称。

尽管对中国模式仍有不少质疑，但越来越多的发展中国家已将中国视为其发展经济的楷模，也会有越来越多的发展中国家踏上东方取经路，“辩证的”学习中国经验，希望能复制中国经济腾飞的故事。（完）