碧桂园前三季销售额国内居首 今年千亿房企料增至17家--CRIC

路透上海10月10日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)近日发布统计数据称，前三季碧桂园(2007.HK)以4,276.7亿元人民币销售额夺得国内房企销售榜的榜首，万科(000002.SZ)(2202.HK)和中国恒大(3333.HK)分居第二和第三位。

至三季末，累计销售逾1,000亿元的房企已达11家；克而瑞预计全年销售破千亿的房企有望增至17家，而2015年和2016年分别为7家和12家。

统计数据显示，前三季万科和恒大的销售额分别为3,947.8亿元和3,658.8亿元。若将房地产项目按权益法计算，三者的位次则发生变化，中国恒大居第一，碧桂园和万科分居第二和第三位。

按销售额排名，保利地产(600048.SS)以2,111.7亿元居第四；近期大举并购的融创中国(1918.HK)由上半年的第七跃升两位，前三季销售额为2,044.3亿元；绿地(600606.SS)（2,008.2亿元）、中国海外地产(0688.HK)（1,611.1亿元）排名均后移一位；龙湖地产(0960.HK)（1,281.9亿元）、金地集团(600383.SS)（1,023.2亿元）和华夏幸福(600340.SS)（1,010.3亿元）亦跻身前10。

除融创中国外，其他上市公司尚未披露其9月房地产销售数据。

CRIC报告称，前三季度，国内前一百家房企的总体销售规模较去年同期增长36.7%。虽然各梯队房企三季度的业绩较二季度有所下降，但从9月单月的情况来看，各梯队房企的销售规模均环比增长。

随着市场调控压力持续和规模房企竞争优势的体现，未来国内前一百家房企的整体业绩规模将继续增长，各梯队房企的行业集中度也将进一步上升。2017年末，行业前三、行业前10、行业前30房企的金额集中度预计将分别达到13%、25%和40%；预计到2020年，前10和前30房企的集中度将分别达到47%和70%。

报告预计，目前排名前三的碧桂园、万科和恒大今年全年销售额均有望突破5,000亿元；保利地产、融创中国、绿地控股全年则有望加入三千亿房企阵营。

此外，招商蛇口(001979.SZ)、新城控股(601155.SS)、旭辉集团(0884.HK)前三季销售规模都在700-800亿元左右，今年年底有望达到千亿元，有望成为千亿房企军团的新面孔；而世茂房地产(0813.HK)、鲁能集团、富力地产(2777.HK)、中南置地、阳光城(000671.SZ)目前的销售规模在600-700亿元左右，冲千亿也是指日可待。

报告指出，未来2-3年千亿房企阵营的争夺将更加激烈。目前提出千亿目标的房企已多达六七十家，对市场份额的争夺即将进入白热化阶段。近期崛起的福晟集团和新力地产目前业绩增速很快，在土地投资和项目营销上都有独到之处。在冲击千亿的过程中，企业拥有怎样的核心能力将成为制胜关键。

报告还认为，四季度国内商品房销售热度短期仍能惯性保持，全年销售规模有望继续增长。主要在于：今年以来商品房销售走势呈现前高后低，而政策调控密集期已过，市场已逐步适应新政策并重回自身运行轨道，商品房销售再次大幅回落的可能性不大，尤其是在资金回款压力下，新增供应预计将较前三季度明显增加，四季度也将迎来一波成交小高潮。

报告称，在目前低库存的环境下，对上市房企、尤其是龙头房企是极佳的机遇，正所谓“行业差、龙头好”。随着地方政府对预售证审批的松动，房企推案量预计随之上升，四季度房企的销售数据将稳中回升。（完）