欧洲汇市：英镑延续涨势，但英国CPI数据将带来严峻考验

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦1月15日 - 英镑周一微升，上周五录得四个月来最大涨幅，因有媒体报导称荷兰与西班牙对英国与欧盟维持尽可能紧密的关系持开放态度，这打压了英镑空头仓位。

英镑涨至1.37美元上方，也是因为美元全线走贬；随着美元兑欧元跌至三年低位，今年初的几天英镑已积聚了动能。

但市场观察人士称，除非经济数据明显改善，否则英镑的涨势或将接近尾声，因自去年11月初以来英镑已累计涨逾5%，投机客开始了结获利。

西班牙及荷兰财政部官员否认上述报导，并称对于英国如何脱离欧盟，各国之间没有任何新协议。

丹斯克银行外汇策略分析师Morten Helt认为，很快将开始看到欧洲其他央行在3月初展开贸易谈判之前出面驳斥这个构想，而这应会打压英镑短线。

英镑兑美元周一高见1.3770美元，上周五跳涨1.4%，创9月中以来单日最大涨幅。

一些交易员预期英国很快将达成一项脱欧的过渡性协议，这可能有助提振英镑。

英镑贸易加权指数报78.2，远低于退欧公投之前的88.1。多数投行估算英镑/美元的合理汇率在1.40-1.50美元。

交易员表示，若没有更多利好消息，英镑将难以守住上周五的涨幅。

周二英国将公布消费者物价指数(CPI)，将为英镑多头带来严峻考验。(完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 于春红)