欧洲股市：收低，美国CPI数据出炉前对反弹存疑

* STOXX 600指数收低

* Telenet、奥鲁比斯和Kering公布业绩后下跌

* Ubisoft和Randstad发布业绩后上扬

路透伦敦2月13日 - 欧洲股市周二微幅下跌，一连串公司季报未能提振市场，且美国股市在周三美国发布至为关键的通胀数据前回落。

泛欧STOXX 600指数下跌0.6%，但仍高于本月稍早触及的近六个月低位，而美股标普500指数在连涨两个交易日后微幅走低。

如果周三公布的美国消费者物价指数(CPI)强劲，可能重燃投资者对通胀和美联储将以更快速度加息的担忧，这些担忧导致上周全球股市遭抛售。

“我们还没有对这轮反弹达成共识，如果缺乏令人信服的理由，可能会遇到麻烦，”ETX Capital资深市场分析师Neil Wilson说。

一连串企业业绩在欧洲市场引发喜忧参半的反应。

电信板块领跌，此前比利时电信服务运营商Telenet发布2017年业绩，股价挫跌超过5.5%，是表现最差的STOXX指数成份股。

拥有古驰等奢侈品牌的开云集团(Kering)下滑3.9%，尽管其公布的第四季营收增长强于预期，但交易商表示，公司对欧元的言论伤及人气。竞争对手LVMH下挫1.8%。

冶炼商奥鲁比斯(Aurubis)季报逊于路透访查的分析师的平均预期，股价大跌8%。

另一方面，法国视频游戏制作商Ubisoft公布业绩后劲涨6.1%，是涨幅最大的STOXX 600指数成份股。

全球第二大人力资源服务公司和经济寒暑表Randstad预计第四季核心盈利增长15%，受欧洲就业市场强劲复苏提振，股价上扬2%。

英股富时指数微幅收低0.13%，德股DAX指数下滑0.7%，法股CAC-40指数收跌0.6%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)