2018年黄金和白银投资需求料大体持平--CPM Group

路透纽约12月18日 - 总部位于纽约的CPM Group周一表示，2018年黄金和白银投资需求预计基本持平，因地缘政治和经济担忧继续拉动买兴。

CPM Group执行合伙人Jeffrey Christian称，2018年黄金投资需求将从今年的2,700万盎司小幅增加至2,750万盎司。

Christian还称，明年的白银投资需求将从今年的1.08亿盎司增加至1.28亿盎司。

对白银的制造业需求将减少，因过去几年的采购可能导致还有充裕库存。

“由此产生的结果是，2018年白银销量将低于2017年，但长期仍将呈上升趋势，因为太阳能面板越加流行，”Christian称。

铂金加工需求料将从706万盎司降至694万盎司，因汽车和珠宝业需求减少。Christian称，铂金的总供应量料从720万盎司升至约740万盎司。

从柴油汽车转为更多使用汽油车，将继续支撑钯金的需求。柴油车引擎使用铂金，而汽油车使用钯金。

不过，由于中国和美国的汽车业需求放缓，钯金加工需求料将从940万盎司降至930万盎司。Christian称，“全球有大量的精炼钯金库存。”

荷兰银行预计2018年钯金整体需求将下滑。

根据CPM Group的展望，2018年黄金与白银价格料将持平。

世界银行10月时表示，预期2018年整体贵金属价格将下滑1%，不过或出现些许分歧。

“可能使价格高于预估的风险包括：地缘政治紧张情势扩大、央行推迟升息、美元走势弱于预期，以及矿场供应短缺，”世界银行在其2018年大宗商品前景报告中表示。(完)