中国货币市场：长假前最后一日资金宽松，节后关注CRA回收影响

路透上海2月14日 - 春节假期前最后一个交易日，中国银行间市场周三资金面充裕，即 便是隔夜品种也供给不少。在CRA（临时准备金动用安排）、普惠金融定向降准以及MLF（中 期借贷便利）等组合工具保驾护航下，节前流动性基本维持宽松状态，节后则需关注CRA回 收的影响几何。 “还是有一些人在做（交易），不过头寸稍微平一点就可以了，反正也宽松，都没什么 问题。”华东一银行交易员称。 中国央行周三公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作 。单从逆回购口径来看，此为连续16日暂停操作；但央行昨日曾开展3,930亿元人民币的中 期借贷便利（MLF）操作，故以全口径计算，本周净投放3,930亿元。 上述交易员并谈到，盘初一度还有机构尝试出14天的资金，但由于资金供给充盈，随后 融出便转以隔夜和七天品种为主，“隔夜的也很多了，价格也没怎么涨，DR（存款类机构回 购利率）就在2.7%左右。” 中国央行周二提前超额续作本月到期的中期借贷便利（MLF），以应对春节后流动性扰 动，精细化操作亦体现出央行维稳意图。市场人士认为，央行仍延续近期提前预防未雨绸缪 的操作思路，有助稳定资金预期，但节后资金到期规模亦较大，整体流动性形势不宜过于乐 观。 央行上周五曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续 开展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合 补充流动性，提高跨季资金供应的比重。 今年春节假期为2月15日至2月21日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.7126 2.5709 14.17 七天 2.8247 2.8317 -0.70 14天 3.7327 4.3395 -60.68 上海证交所质押式回购利 率 其中:隔夜 3.1200 2.2900 83.00 七天 3.0100 2.9650 4.50 14天 3.4700 3.2600 21.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFX 2.8000 2.5800 22.00 S> 七天 2.8500 2.9800 -13.00 14天 3.6000 4.3500 -75.00 Shibor 其中:隔夜 2.7230 2.5870 13.60 七天 2.9100 2.9280 -1.80 三个月 4.7031 4.7006 0.25 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)