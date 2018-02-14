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February 14, 2018 / 4:07 AM / 2 days ago

中国货币市场：长假前最后一日资金宽松，节后关注CRA回收影响

2 分钟阅读

    路透上海2月14日 - 春节假期前最后一个交易日，中国银行间市场周三资金面充裕，即
便是隔夜品种也供给不少。在CRA（临时准备金动用安排）、普惠金融定向降准以及MLF（中
期借贷便利）等组合工具保驾护航下，节前流动性基本维持宽松状态，节后则需关注CRA回
收的影响几何。
    
   “还是有一些人在做（交易），不过头寸稍微平一点就可以了，反正也宽松，都没什么
问题。”华东一银行交易员称。
    
    中国央行周三公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作
。单从逆回购口径来看，此为连续16日暂停操作；但央行昨日曾开展3,930亿元人民币的中
期借贷便利（MLF）操作，故以全口径计算，本周净投放3,930亿元。
    
    上述交易员并谈到，盘初一度还有机构尝试出14天的资金，但由于资金供给充盈，随后
融出便转以隔夜和七天品种为主，“隔夜的也很多了，价格也没怎么涨，DR（存款类机构回
购利率）就在2.7%左右。”
    
    中国央行周二提前超额续作本月到期的中期借贷便利（MLF），以应对春节后流动性扰
动，精细化操作亦体现出央行维稳意图。市场人士认为，央行仍延续近期提前预防未雨绸缪
的操作思路，有助稳定资金预期，但节后资金到期规模亦较大，整体流动性形势不宜过于乐
观。
    
    央行上周五曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续
开展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合
补充流动性，提高跨季资金供应的比重。
        
    今年春节假期为2月15日至2月21日。 
    
    以下为主要货币市场利率报价:            
 北京时间11:54            今日(%)     上日(%)       变动(bp)
                                                               
 质押式回购加权平均利率                                        
 其中：隔夜                  2.7126      2.5709          14.17 
                                                  
      七天                   2.8247      2.8317          -0.70 
      14天                   3.7327      4.3395         -60.68 
 上海证交所质押式回购利                                        
 率                                               
   其中:隔夜                 3.1200      2.2900          83.00 
        七天                 3.0100      2.9650           4.50 
       14天                  3.4700      3.2600          21.00 
 回购定盘利率                                                  
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFX     2.8000      2.5800          22.00 
                      S>                          
    七天                     2.8500      2.9800         -13.00 
   14天                      3.6000      4.3500         -75.00 
 Shibor                                                        
   其中:隔夜                 2.7230      2.5870          13.60 
        七天                 2.9100      2.9280          -1.80 
      三个月                 4.7031      4.7006           0.25 
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)
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