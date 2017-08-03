中铁建联合中标杭甬高速复线宁波段PPP项目 总投资181亿

路透上海8月3日 - 中国大型建筑工程承包商--中国铁建(1186.HK)(601186.SS)周四公告，下属中国铁建投资集团、中铁十五、十六、十九局集团参与的联合体中标杭州湾地区环线并行线G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程PPP（政府和社会资本合作）项目，总投资约180.96亿元人民币。

公告显示，该项目采用“BOT+EPC+政府补助”模式，由中标方联合体与政府指定出资人代表成立项目公司，由社会投资人负责项目建设、管理和运营。该项目中标合作期29年，包括建设期四年，运营期25年。

项目总投资中，资本金固定金额为45亿元，其中含政府方补助资金15亿元，社会资本出资30亿元；政府其他补助资金34.99亿元；其余资金100.97亿元通过银行贷款等方式筹措。

社会资本出资方面，浙江省交通投资集团、浙江省交通规划设计研究院和浙江交工集团出资15.3亿元，中国铁建各联合体成员出资约9亿元，宁波交通工程建设集团出资约5.7亿元；三方占比分别为51%、30%和19%。

根据全国PPP综合信息平台项目库数据，截至6月底全国入库项目13,554个，累计投资额16.3万亿元。已签约落地项目2,021个、投资额3.3万亿元，落地率继续提升到34.2%。

中国铁建A股周三收报12.59元，过去一个月累计上涨4.7%。（完）

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