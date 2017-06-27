焦点：银行严控短期贷款 新一轮信贷紧缩冲击中国中小企业

路透香港6月26日 - 中国中小企业本就因庞大债务而喘不过气来，现在又面临融资困难问题，监管机构要求银行严控高风险公司贷款--其中包括很多公司所倚赖的短期信贷。

虽然中国大型的、有政府背景的实体仍能借到钱，但中小企业称他们从国有银行贷款更难了，只得重新考虑投资，有些则求诸于成本更高的替代手段。

根据穆迪和中国央行的数据，2016年1月对公司客户短期贷款(通常为一年期或一年期以下)同比增长4.8%，是对非金融类借款人信贷类别中增长最快的部分。

数据显示，这部分现在是同一信贷类别中增长最慢的，今年3月增幅不到1%。

对于石材公司深圳市利仕特建材有限公司来说，信贷紧缩不仅意味着公司必须要小心管理现金，而且有越来越多的客户处境艰难，有可能形成未付款的恶性循环。珠江沿岸制造业基地的公司都面临这一问题。

该公司出口经理Davis Cai对路透表示，他们害怕做大项目，只做些小项目，如果没有任何改变，情况对他们来说真的很难。

该公司过去曾参与的项目包括加拿大温哥华特朗普国际大厦酒店、卡塔尔多哈地铁，以及哈药集团欧式办公楼。

他表示，该公司已经不得不求助于私人贷款，这种贷款通常要通过朋友或熟人引荐的中间人，利率至少是普通银行的“两三倍”。

“压力非常大...我们需要跟这些人借钱，”他说。

广州市新视通电子有限公司业务部周声泉称，虽然他们公司可以借到钱，但近年来国有银行的贷款门槛提高了。

“从国有银行借钱经常需要更长时间，约需60天至90天。他们需要得到更高权限的人的批准，因此需要更长时间，”周声泉说。

“我们对投资更加谨慎。”

**老毛病**

中国企业对于借贷的痛苦并不陌生。

中国高层去年的政策重点是“供给侧改革”，旨在降低产能过剩行业的负债水平，诸如钢铁和煤炭产业，从而导致一连串的债券违约事件。

收紧信贷或许有助于增强中国企业的整体信用度并去除过剩产能，但同时也驱使融资活动流向别处，包括非传统放贷机构和资本市场的其他领域。

与此同时，投资者在面对较高风险的债务资产时，要求获得的收益也是水涨船高。

AAA级别发行人债券收益率较10月触及的2016年低点已上升约75%。而较低评级借款人债券的收益率溢价自去年底以来则上涨逾一倍，上周末时达到36个基点左右。

中国企业获得的境外联贷数量在今年前四个月也有所下降，还不到去年同期的三分之一。

今年永续债券的发行活动飙升，令人担心一些企业真实的负债状况被掩盖，因为永续债券在会计操作中被列为权益而非负债。

对政策制定者而言，收紧信贷环境正是药方所在。

“在中国，信贷可获得性要比信贷成本更加重要...最终，他们会将其转嫁(给消费者)，”Jefferies策略师Sean Darby称。

Darby还表示，与此同时，“他们还允许很多企业在很大程度上得以偿债，而不会将他们推向破产。”

分析师以及甚至很多的商界领袖也认为，监管机构限制对高风险借款人信贷可获得性的努力，将能够改善中国的企业健康状况，并消除问题投资操作。

中国东莞大朗镇工商业联合会主席黄永鹏表示，只要有抵押品和良好信誉，获得企业融资并不难。

但是对广东瓷砖生产商--佛山骏景实业有限公司来说，信贷收紧以及经济走软，则更多意味着扩张速度的放缓。

骏景实业销售部总监李骏表示，我们在尝试聚焦提供服务，而不是投资。

图表：中国债务问题 here (完)