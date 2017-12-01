2018年料资金重返亚洲助振股市 特别看好中国的银行股--瑞信

路透香港12月1日 - 投行瑞信周五称，预计2018年资金将重返亚洲并带动股票估值上涨，其中中国和香港股市估计将录得9%回报，并特别看好具投资价值的中国的银行股。

瑞信私人银行亚太区首席投资总监伍泽恩在记者会上称，稳健的宏观经济环境和盈利趋势正带动国际投资者重返亚洲，今年第四季以来已录得资本流入达40亿美元，第三季则为流出90亿美元，而吸引资金重投亚洲的其中主要因素是企业盈利持续复苏，预计2018年亚洲市场的每股盈利增幅达15%。

“中国和香港股市于2018年料将录得9%的回报，但投资者不应该只是作出方向性买卖，还应考虑被忽视的机遇，例如具投资价值的中国银行股。”他并说，“如果内银股的市帐率回升至帐面值，股价的潜在升幅则达30-40%。”

多年来市场参与者对中国银行股皆退避三舍，但瑞信认为他们现正燃起对持有中国银行这一想法的热情，而且银行股理应在投资组合中占一席之地。

瑞信亚太区投资策略副总裁邵志铭指出，中国经济增长环境趋稳及本地债券收益率上升，带动银行盈利回升，预期中国决策层将会在未来12个月宣布推出注资计划，以解决旷日持久的资产质量和资本不足问题。

他说，“中国将取消银行的外资持股限制，表明了资本重组的必要性，这将有助于整理资产负债表和改善估值比率，使内银股由‘沉闷’回归至‘漂亮’。”

另外，瑞信对中国人民币保持中立观点，如果决策层倾向实施结构性改革，人民币日渐疲软的中期风险仍然存在，因此，预期人民币在未来三个月维持兑美元6.6的稳定汇率，但在未来12个月将贬值到6.8。（完）