瑞信增聘10位证券分析师 以加强和扩大中国股票研究能力

路透香港11月21日 - 瑞信集团(CSGN.S)旗下综合型银行--瑞士信贷（瑞信）周二称，其亚太研究团队新聘了10位证券分析师，以加强和扩大中国股票研究能力。

瑞信亚太区股票研究部主管贺立言（Neil Hosie）表示，“中国是瑞信亚太区增长战略的关键市场，随着中国政府进一步放宽外资对其金融机构的投资政策，我们非常看好中国股票市场的长期前景。”

本月稍早中国在中美元首北京会晤经济成果吹风会上宣布，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，同时将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资单一持股不超过20%、合计持股不超过25%的持股比例限制，实施内外一致的银行业股权投资比例规则。

瑞信的股票研究覆盖亚太区（包括日本）逾1,400只股票，其中约400只为中国在岸及离岸股票。瑞信通过其合资证券公司瑞信方正推出中国A股经纪业务，另与中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)合资经营工银瑞信基金管理，在管资产超过1万亿元人民币，目前是中国第二大资产管理公司。

瑞信称，增聘的10位分析师，其中5位为行业部门负责人，包括亚太区（除日本）互联网行业研究主管庄耀鸿、中国消费品行业研究主管陈亚雷、中国医疗保健行业研究主管邵莹以及中国基础材料行业研究主管骆阳。

瑞信集团此前公布2016年净亏24.4亿瑞郎(24.3亿美元)，为连续第二年亏损；2017年将净裁撤5,500个职位，向2018年成本削减目标迈进，此前在2016年裁撤了7,250个职位。公司并未详述会在其他哪些方面削减成本。（完）