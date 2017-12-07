美国减税计划可能导致瑞士信贷录得第三个年度亏损

路透苏黎世12月6日 - 瑞士最大的银行瑞士信贷(Credit Suisse)(CSGN.S)预计，美国调降企业税率的计划，将导致其因减计递延税项资产(DTA)而损失数十亿美元，并连续第三年录得年度亏损。

瑞士信贷估计，目前美国国会正在讨论的大幅调降企业税率法案，将使其损失21亿瑞郎(21亿美元)，而同业瑞银集团(UBS)(UBSG.S)预计将因减税而减记30亿瑞郎的递延税项资产。

美国议员正在讨论将公司税率从目前的35%降至20%，共和党希望在圣诞节前通过最终法案并将其交给特朗普总统签署。如果成功的话，这将是31年来美国首次重大税制改革。

如果特朗普今年将法案签署为法律，瑞士的大银行今年也将录得亏损。上述数据暗示，瑞士信贷将在2017年录得全年亏损，它报告的2017年前九个月净收入为11亿瑞郎。

瑞银报告的前九个月净收入为33亿瑞郎。

“如果美国总统特朗普今年签署减税法案，减记就会在今年进行，”瑞士信贷首席财务官David Mathers上周在投资者介绍会上，谈到减税法案预期引发的21亿瑞士法郎减记时称。

无论是瑞士信贷还是瑞银，均预计减记不会影响其资本状况，因而也不大可能影响派息，但其获利所受影响周三对股价造成冲击。

瑞士金融经济报等媒体分析瑞士信贷的财测后，其股价周三收跌0.77%；瑞银股价跌0.65%，拖累欧洲Stoxx银行股指数下跌0.98%。

瑞银10月份在第三季度业绩说明会上称，预计美国税率每下降1个百分点，该行将减记约2亿瑞郎。因此美国目前讨论的减税15个百分点将导致该行减记约30亿瑞郎。(完)