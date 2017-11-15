金融资产增值助美国引领全球家庭财富增长 中国居次--瑞信

路透香港11月15日 - 投行瑞信周三发表最新全球财富报告显示，截至2017年年中的12个月，美国的家庭财富增长10.1%，为全球增长最快国家，中国则以6.3%增幅居次。

报告指出，美国家庭财富增长8.5万亿美元，占全球财富增长总值的一半，主要受更为强劲的金融资产增长提振。同期中国家庭财富增加1.7万亿美元，至29万亿美元，是亚太区财富增长最强劲国家。

瑞信亚太区首席投资总监伍泽恩（John Woods）指出，尽管受货币汇率的不利变动拖累，亚太区的家庭财富仍然显着增长3%至89万亿美元，超过欧洲的80万亿美元，次于美国的93.6万亿美元。有趣的是，按每名成人计算，实体资产增长远超过金融资产增长，并大致符合平均债务增长。

他说，“中国大陆、台湾及澳大利亚的百万美元富翁新增约398,000人。毫无疑问，中国的家庭财富持续快速扩大，也是区内最大的创富者。”

香港家庭财富增长8.6%至1.2万亿美元，资产价格及汇率的波动是导致各地区及国家家庭财富变化的主要原因；而房价（衡量家庭资产中的非金融组成部分的指标）上升22%，在全球名列前茅。香港共有近1,800名超高净值人士，于全球排名第15位。

报告显示，全球财富总值增加16.7万亿美元至280万亿美元，攀升6.4%，创下自2012年以来最大增幅，这反映出非金融资产增长与股市普涨旗鼓相当，非金融资产增幅今年首次高于2007年金融危机前的水准。

报告特别提及，针对千禧世代的研究资料反映出“千禧劣势”，包括抵押规定更为严格、房价上涨、收入更趋不平等及收入流动性降低在内的这些因素阻碍许多国家的年轻上班族及储蓄者积累财富。尽管数量仍然很少，但从绝对数值看，近来年轻亿万富翁人数确在激增。

展望未来五年，全球财富有望以类似过去五年的水准继续增长（过去五年的预计和实际升幅分别为3.9%及3.8%），但增幅低于之前预计的5.4%，预测到2022年全球财富预计达到341万亿美元，新兴经济体的财富增速预计将高于发达经济体的增速。一如预期，最大的贡献将来自中国大陆，预计其财富将增长约10万亿美元，增幅为33%。（完）