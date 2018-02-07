瑞士信贷波动率基金进入清算 不敌市场波动率急速窜升

路透苏黎世/纽约2月6日 - 瑞士信贷(CSGN.S)周二表示，该公司将终止旗下押注标普500指数波动的公开上市交易产品(ETP)，此前一波全球金融市场动荡导致其价值大幅贬损；这档ETP的规模居同类型产品的第二大。

近几年来，投资人大举涌入“短期波动率”交易，利用那些在市场稳定低度波动时上涨的产品获益，而瑞士信贷这档产品壮烈地划下句点只是这类产品的阵亡者之一。

这类押注在周一遭遇痛击，当天标普500指数.SPX及道琼工业指数.DJI双双创下2011年8月以来单日最大百分比跌幅。美国股市周一历经激烈波动之后，周二收盘上涨。

周一的这波抛盘导致瑞士信贷终止了VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term Exchange-Traded Note (ETN)，这档产品追踪的是那些实际上押注市场不会大跌的金融工具。瑞士信贷表示，该产品将在2月20日终止交易。

根据汤森路透旗下理柏数据，周五时这档ETN的总值为16亿美元，但周二收盘时较前一日收盘价折价超过92%。

瑞士信贷此前表示，这档ETN下跌不会对公司造成实质影响，该公司持有这档ETN的32%权益。瑞士信贷在2010年推出这档约有480万个单位的产品，一名熟知事况的消息人士指出，瑞士信贷对于这档产品已经进行全面对冲，意味着该公司进行了其他交易以降低自身的风险。

在市场面临全面抛盘之际，瑞士信贷周二收盘大跌6%。(完)