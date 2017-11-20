瑞信首评众安在线为“中性” 目标价75.5港元与现价接近

路透香港11月20日 - 投行瑞信周一的报告指出，首度给予众安在线财产保险(6060.HK)“中性”的投资评级，目标价每股75.5港元，与现水平接近。

由Thomas Chong为首的分析师团队在其报告中称，预期中国保险科技市场规模到2021年将达1.41万亿元人民币，对比2016年3,630亿元的复合增长率31%。在此背景下，众安作为中国首家及最大的互联网保险商亦将会实现快速增长，并相信技术解决方案业务将为公司在保费收入以外创造出一个新的业务模式，预计于2018-22年间相关收入的复合增长率达65%。

该行基于分类加总估值法（SOTP）给予众安目标价75.5港元，相当于2019及2020年市盈率45倍及25倍。其中，对保险业务的估值相当于每股44.3港元，技术板块估值每股31.2港元。

本地时间13:23，众安股价跌1.4%，报74港元。

由阿里巴巴(BABA.N)主席马云、腾讯(0700.HK)主席马化腾以及中国平安(601318.SS)(2318.HK)董事长马明哲创建的众安于今年9月在香港首次公开发售（IPO）上市，招股价59.7港元。该公司主要提供五大生态系统场景下的产品及解决方案，分别是生活消费、消费金融、健康、汽车及航旅。（完）