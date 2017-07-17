专访：中国信而富以冲规模为短期策略 计划年底借款人增两倍

路透上海7月17日 - 今年4月刚在美国纽交所上市的中国消费借贷中介平台信而富(XRF.N)创始人、首席执行官（CEO）王征宇表示，近阶段公司的发展战略是积极扩大客户规模，计划今年新增约250-300万借款人，年底借款人数将较去年底增两倍。

对于公司持续亏损的原因，他在接受路透专访时回应称，公司目前最大的亏损源是获客成本，新客户成本需要经过一年左右时间才能完全消化。因此在快速扩大借款人规模阶段，公司亏损在所难免。一旦成熟借款人基数足够大，公司就能进入盈利状态。

“我们的策略之一就是足够多地增加新客户，使得我们变得非常有规模，充分挖掘5亿（潜在借款）人的市场红利。”他说，第一季公司增加约54.5万名新借款人，之后三个季度目标是每个季度增加60万人左右，使得借款人从今年初的140万人增至约400万人。

若按上述扩张节奏，单以付息客户数来计，信而富明年就可以与国内大型商业银行的信用卡中心平起平坐。

目前在中国央行征信记录中，约有5亿人虽在央行有数据，但无信贷记录。该群体多为年轻人，受过教育、有正当收入、频繁上网。信而富将其视为潜在客户群，并相信，这5亿人群代表着全球最大的尚未开发的消费信贷市场之一。

他还指出，对于部分信用度良好的老客户，信而富还会适当增加单笔额度和拉长借款期限。

信而富目前主业是现金贷和生活服务贷，其中满足借款人短期周转需要的现金贷是未来拓展重点。信而富的现金贷以500元人民币为起点，日利率为万分之六（年化近22%）；另每笔收取1-2%的手续费，这是信而富的主要收入来源。而国内不少现金贷的年化利率高达30%。

他介绍称，信而富的借款人的重复借款需求相当高，一季度复借率达73%。若考虑到一季度末有四分之一为新借款人，绝大多数成熟用户基本上都有复借。帐期短且复借率高，就象沙里淘金一样，可以筛选出有借款需求且信用较好的优质小额借款人，使得公司能将坏帐率控制在2-3%的相当低水平。

**扭亏尚没有明间表**

对于扭亏，王征宇显得胸有成竹。他说，理论上一个成熟借款人的收入可抹平一个新借款人因获客成本高所带来的亏损。当成熟借款人规模足够大，并超过新人，那么公司就能盈利；而且随着成熟客户的单笔贷款量上升，公司收入也会水涨船高，未来发展将更加稳固。

信而富一季度净亏损1,490万美元。目前公司每个新用户的获客成本为平均110元左右,即在17-20美元区间内。第一季新增54.5万新借款人，按此计算，该季度光获客成本就在1,000万美元左右。

7月初信而富宣布，公司平台累计撮合的借款交易笔数已超过2,000万笔，基于总借款笔数，信而富已是中国最大的消费借贷平台之一。其中今年上半年完成近一千万笔，是公司2010年涉足网贷以来的六年总和，单第二季度就撮合超过500万笔借款。

信而富此次通过首次公开发行（IPO）及超额配售权筹资6,900万美元。他说，这笔资金应能支撑公司今年的规模扩张。如果明年还要获客500万，那还是要继续投入。

他表示，由于公司还处于扩张阶段，目前还无法给出盈利时间表。

“有几个季度证明增长，那么现在的价格我认为可以忽略不计，在这个价格上有一些波动，也是不重要的。”他说。

信而富自4月底上市后，股价曾缓慢滑向并短暂跌破6美元的发行价，不过近期有所回升。上周五该股拉出一根大阳线，收报7.15美元，涨13.5%。（完）