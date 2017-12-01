FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国房企年底前冲刺销售目标 今年千亿公司料16-18家--CRIC
频道
专题
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
比特币
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
时事要闻
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
美国正式反对中国在WTO获得市场经济地位认定
中国财经
美国正式反对中国在WTO获得市场经济地位认定
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年12月1日 / 凌晨1点59分 / 2 天前

中国房企年底前冲刺销售目标 今年千亿公司料16-18家--CRIC

2 分钟阅读

路透上海12月1日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)发布统计数据称，11月国内大型房企整体销售规模高于前两个月，各梯队房企都将为实现各自的业绩目标而全力冲刺，预计今年千亿销售房企可能达到16-18家，前三名均将突破5,000亿元销售规模。

11月，国内排名前100位的房企整体销售规模环比增长14.8%，仅次于6月位列全年第二。三家龙头房企中，碧桂园(2007.HK)、中国恒大(3333.HK)分别实现了500亿元和480亿元的单月销售，前11月销售分别达5,347.7亿元和4,703.4亿元，同比增85.6%和34.8%。排名第三的万科(000002.SZ)(2202.HK)前11个月销售4,685.6亿元，同比增37.3%。

前11个月排名前八的公司还有融创(1918.HK)（2,973亿元）、保利(600048.SS)（2,678亿元）、绿地(600606.SS)（2,464.5亿元）、龙湖(0960.HK)（1,484.1亿元）和中国海外地产(0688.HK)（1,871.7亿元）。克而瑞报告指出，融创、保利和绿地全年有望迈入三千亿元阵营，龙湖和中海将冲击2,000亿元规模。

前11个月已踏入千亿阵营的还有华润置地(1109.HK)（1,245亿元）、华夏幸福(600340.SS)（1,240亿元）、绿城中国(3900.HK)（1,230.4亿元）、金地集团(600383.SS)（1,211亿元）、新城控股(601155.SS)（1,052.5亿元）和招商蛇口(001979.SZ)（1,020.6亿元）。

另外，旭辉(0884.HK)、世茂(0813.HK)前11个月的规模在800-900亿元左右，全年都有机会冲击千亿。富力(2777.HK)、中南(000961.SZ)、阳光城(000671.SZ)也在冲千亿的过程中，年底预计会在900-1,000多亿元的规模。报告指出，这些公司，即使有些企业今年没能实现千亿目标，明年突破千亿也没有太大问题。（完）

发稿 林琦; 审校 林高丽

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below