FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
两岸企业家峰会接手经贸交流任务 台资企业比照内资取得平等待遇
频道
专题
焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易
特朗普亚洲行
焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
中国财经
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
深度分析
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年11月8日 / 凌晨12点34分 / 1 天前

两岸企业家峰会接手经贸交流任务 台资企业比照内资取得平等待遇

2 分钟阅读

路透南京11月8日 - 为期两天的〞2017两岸企业家紫金山峰会〞周二晚间落幕，在中国国家主席习近平于十九大报告时表示，要给台湾人在大陆同等待遇的最高指导原则下，取得了丰硕的成果。台资企业将可比照内资企业，取得平等待遇。

峰会的倡议内容，也凸显在两岸官方沟通管道暂时中断下，将透过此一民间交流最高层级的平台，接手推动经贸交流、解决台商投资难题的工作。

〞牵涉公权力的事，海基、海协会平台不运作后，还是要有峰会平台推动，让大陆政府采取方便台商的措施。〞台湾峰会副理事长江丙坤说。

曾经担任过海基会董事长的江丙坤表示，过去两岸关系好的时候，海基、海协会是一个平台，双方签署协议付诸实施，都有双边主管机关的窗口联系，但局势变了后，全部停顿了。

但他也强调，两岸企业家峰会并不是要取代海基会的角色，而是基于推动两岸经贸交流、协助台商解决投资难题的立场，提供协助沟通的工作。

台湾峰会秘书长陈瑞隆也指出，透过两岸企业家峰会平台的努力，的确有找到台湾有优势，且能配合大陆政策发展的投资机会。

他举例，像是台积电(2330.TW)在南京投资30亿美元设立晶圆厂，就是配合大陆政策发展且台湾也有优势的个案。该投资案肯定是要经过台积电董事会决议，且符合台湾政府的法规获得批准后，才付诸实践。

〞我们的蔡总统也很支持啊。〞曾担任经济部长的陈瑞隆说。

台商赴大陆投资已逾20年，根据台商组织估计，大陆台商在20万家以上，台商、台干、眷属则超过百万人以上。

**视为内资**

台湾峰会理事长萧万长总结此次峰会的最主要成果，就是争取到将大陆台商视为内资，给予平等、同等的待遇。

他表示，台商在大陆经营面临的困境并非简单三言两语可说，争取视为内资的待遇，也是台商长期向峰会反映的建议。

〞这点这一次，习近平主席已经在十九大工作报告中定调了，要落实执行政策就有依据。〞曾担任副总统的萧万长说。

根据本次〞2017两岸企业家紫金山峰会〞的倡议内容，与会企业家提出并通过给予台商与大陆企业同等待遇、逐步推广负面清单管理模式，不断放宽投资领域和股份比例限制等建议。

峰会倡议并表示，应尽快推出台商公平参与大陆政府采购、获得牌照资格许可、完善知识产权保护等一系列有效措施，并协助台商解决转型升级和经营发展的困境。

倡议内容并指出，要充分利用〞一带一路〞建设带来的重大机遇，积极探讨台湾企业参与的路径和方式，开拓两岸产业合作新的市场。在高端装备制造、精密机械、人工智能等科技创新领域以及低碳经济、现代服务业、养老健康照护等领域建立新的合作平台。

双方理事会商定，下一届峰会年会于2018年下半年召开。(完)

记者 董永年

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below