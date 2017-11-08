两岸企业家峰会接手经贸交流任务 台资企业比照内资取得平等待遇

路透南京11月8日 - 为期两天的〞2017两岸企业家紫金山峰会〞周二晚间落幕，在中国国家主席习近平于十九大报告时表示，要给台湾人在大陆同等待遇的最高指导原则下，取得了丰硕的成果。台资企业将可比照内资企业，取得平等待遇。

峰会的倡议内容，也凸显在两岸官方沟通管道暂时中断下，将透过此一民间交流最高层级的平台，接手推动经贸交流、解决台商投资难题的工作。

〞牵涉公权力的事，海基、海协会平台不运作后，还是要有峰会平台推动，让大陆政府采取方便台商的措施。〞台湾峰会副理事长江丙坤说。

曾经担任过海基会董事长的江丙坤表示，过去两岸关系好的时候，海基、海协会是一个平台，双方签署协议付诸实施，都有双边主管机关的窗口联系，但局势变了后，全部停顿了。

但他也强调，两岸企业家峰会并不是要取代海基会的角色，而是基于推动两岸经贸交流、协助台商解决投资难题的立场，提供协助沟通的工作。

台湾峰会秘书长陈瑞隆也指出，透过两岸企业家峰会平台的努力，的确有找到台湾有优势，且能配合大陆政策发展的投资机会。

他举例，像是台积电(2330.TW)在南京投资30亿美元设立晶圆厂，就是配合大陆政策发展且台湾也有优势的个案。该投资案肯定是要经过台积电董事会决议，且符合台湾政府的法规获得批准后，才付诸实践。

〞我们的蔡总统也很支持啊。〞曾担任经济部长的陈瑞隆说。

台商赴大陆投资已逾20年，根据台商组织估计，大陆台商在20万家以上，台商、台干、眷属则超过百万人以上。

**视为内资**

台湾峰会理事长萧万长总结此次峰会的最主要成果，就是争取到将大陆台商视为内资，给予平等、同等的待遇。

他表示，台商在大陆经营面临的困境并非简单三言两语可说，争取视为内资的待遇，也是台商长期向峰会反映的建议。

〞这点这一次，习近平主席已经在十九大工作报告中定调了，要落实执行政策就有依据。〞曾担任副总统的萧万长说。

根据本次〞2017两岸企业家紫金山峰会〞的倡议内容，与会企业家提出并通过给予台商与大陆企业同等待遇、逐步推广负面清单管理模式，不断放宽投资领域和股份比例限制等建议。

峰会倡议并表示，应尽快推出台商公平参与大陆政府采购、获得牌照资格许可、完善知识产权保护等一系列有效措施，并协助台商解决转型升级和经营发展的困境。

倡议内容并指出，要充分利用〞一带一路〞建设带来的重大机遇，积极探讨台湾企业参与的路径和方式，开拓两岸产业合作新的市场。在高端装备制造、精密机械、人工智能等科技创新领域以及低碳经济、现代服务业、养老健康照护等领域建立新的合作平台。

双方理事会商定，下一届峰会年会于2018年下半年召开。(完)