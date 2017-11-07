专访：将对大陆台商等推优惠措施 成立两家台商银行--海协会会长

记者 董永年

路透南京11月7日 - 中国大陆海峡两岸关系协会(海协会)会长陈德铭周一傍晚表示，今年底至明年初，将对大陆台资企业以及在大陆发展的台湾民众推出优惠措施，包括成立两家台商银行、推出改良式台湾往来大陆通行证(台胞证)等。

他在〞2017两岸企业家紫金山峰会〞一论坛间隙接受路透专访时称，正透过一些非国务院法规的内部规定，尽量给予台商优惠，将允许在大陆的台资企业开办两家银行，但不会在峰会期间对外宣布是由哪个组织或企业获准。

〞希望在大陆工作的台资企业做银行。今年到明年初，会对‘一家人’的行动做很多的付出。〞他说。

陈德铭并指出，将会〞很快〞宣布针对台湾往来大陆通行证(台胞证)的改良措施，让台湾民众都能享有等同大陆民众的〞准国民待遇〞。

他不愿说明〞很快〞是否代表在今年底，但透露，除台湾外，政策也同步规划香港、澳门居民一体享有〞准国民待遇〞，但各地方实施的时间则不一定。

他指出，现有的卡式台胞证在使用公共服务系统时仍不方便，比如在网路上购买高铁票后无法像大陆民众般直接刷身份证进站，也不能用手机付款与第三方支付。

台商赴大陆投资已逾20年，根据台商组织估计，大陆台商在20万家以上，台商、台干、眷属则超过百万人以上。

中国国家主席习近平在十九大作报告时表示，要给台湾人在大陆学习、就业、创业、生活等同大陆民众的〞准国民待遇〞。

**金融有发展机遇**

陈德铭也在峰会中表示，目前国际形势正出现变化，美联储开始升息缩表，今年前九月全球大宗商品价格持续上扬，铜涨了逾四成，铁矿砂、铝价格都上涨很快，这给去产能带来一些困难。

〞这到底短期因素，还是酝酿十年一周期新的危机？我们也在观察。〞他说。

曾任中国商务部长的陈德铭同时指出，正关注美国的减税方案，预料明年美国中期选举前会有明确的结果，有可能会获得部分成功。

他认为，美国减税方案一旦成功，世界各国贸易竞争将加剧，中国已大致做好了相应的准备，不知道台湾在面对压力的因应措施如何。

在国内情势方面，陈德铭表示，经过努力追赶，中国落后的生产力已有明显改善，现在有17%的项目在全球是领跑的，超过40%是并跑的，其他则跟跑，虽然还是很落后，但整体而言已经不是落后的生产力。但过程中也出现不均衡、不充分的发展矛盾。

他称，为解决这些矛盾，未来将要精准扶贫，要让数千万人达到有饭吃、有书读、有病看、有房子住等基本标准的脱贫。此外，发展过程中对环境生态在某方面带来严重后果，近期国务院环控组已展开严厉的环保措施。

陈德铭并认为，国际与国内新形势才刚刚开启，有很多发展机遇，特别是金融业。大陆与台湾间的服贸、货贸谈判都停下来了。此前双方都已经谈好了文本与草案，甚至为了等台湾签署，让韩国与中国的FTA(自由贸易协定)拖了两年。

在两岸服贸协定未能生效实施下，他表示，要给予大陆台商国民待遇是有困难的。大陆也透过一些非国务院法规的内部规定，尽量给予台商优惠，像台商银行的设立就是。（完）