华润医药拟与国风投基金、国调基金等成立25亿元投资基金

路透香港10月25日 - 中国华润集团旗下的华润医药集团有限公司(3320.HK)周三称，计划联同母公司及中国国有资本风险投资基金、中国国有企业结构调整基金等共同投资25亿元人民币成立一支基金，专门从事中国医药行业企业股权投资。

据公告，基金名为“华润医药产业投资基金合伙企业”，其中，华润医药（包括旗下华润三九(000999.SZ)、华润双鹤(600062.SS)等子公司）拟承诺出资3.0525亿元，约占基金承诺出资总额的12.21%。

基金的普通合伙人分别是华润医药子公司华润医药（汕头）、华润集团旗下的汉威华西、国风投旗下的国新百草、国新国同基金旗下国新国润以及宁波梅山保税港投资管理。

基金的有限合伙人包括华润医药、汉威华西、国风投基金、国新国同基金、国调基金及汕头润药，出资额分别为3.025亿元、3.025亿元、6.25亿元、6.25亿元、6.25亿元及1,000万元。

基金的初始期限为自基金成立之日起五年，经合伙人会议审批可延长一年，惟总期限须至2026年8月为止。

华润医药去年10月在香港IPO上市，主要从事制药、医药分销以及药品零售，其中包括知名品牌“三九”、“东阿阿胶”。

该股今早开盘持平于9.4港元。（完）

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