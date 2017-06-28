油价上涨逾1% 因上周美国原油产量下降

路透纽约6月28日 - 原油期货周三攀升超过1%，至逾一周最高，因买家对上周美国原油产量小幅减少感到鼓舞，未理会美国原油库存意外增加。

美国能源资料协会(EIA)表示，上周美国原油库存增加11.8万桶，路透访查的分析师原本预期上周库存减少260万桶，上周美国原油日产量减少10万桶至930万桶。

在EIA报告发布后，油价上涨。

“最值得注意的是上周美国原油产量下降，降幅显着，之前一周产量上升，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示，产量减少可能主要是受上周墨西哥湾的风暴影响。

之前一周美国原油日产量接近940万桶，为2015年8月来最高。

布兰特原油上升0.66美元，或1.4%，收报每桶47.31美元。美国原油升0.50美元，或1.1%，收报每桶44.74美元。

这是两份原油合约自6月16日来最高收位，且连续第五日上涨，为5月中来首见。两份原油合约较6月21日的水准高出超过5%，当时布兰特原油跌至七个月低位44.35美元，美国原油降至10个月低位42.05美元。

全球最大的独立原油贸易行维多公司的主管Ian Taylor表示，布兰特原油未来数季将保持在40-55美元区间，因美国增产令全球市场恢复平衡的速度放慢。

石油输出国组织(OPEC)的数位代表称，OPEC不急于进一步削减石油产量，也不着急取消一些国家的限产豁免权，不过可能在下月的俄罗斯会议上考虑采取更多措施来支撑市场。(完)