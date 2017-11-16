油价收低 因上周美国原油库存意外增加

路透纽约11月15日 - 油价周三下跌，此前美国政府报告，上周美国原油和汽油库存意外增加，但炼厂炼油量上升和馏分油库存下降，扶助油价从日内低位反弹。

油价仍因国际能源署(IEA)本周发表的报告承压。IEA在月报中预期，全球原油需求增长将可能放缓。

尽管EIA公布上周美国原油库存意外增加190万桶，但增幅不及美国石油协会(API)周二报告的增加650万桶。受EIA数据鼓舞，买家在日内低位买入。

“总的来说，EIA报告有一定的支撑作用，因为其不及周二晚API报告那么利空，所以油价慢慢从今日稍早的跌势中反弹，”Price Futures Group资深能源分析师Phil Flynn表示。

EIA数据显示，上周美国墨西哥湾馏分油库存降至一年低位，上周炼厂总体产能利用率上升。炼厂产能利用率上升可能最终导致原油库存减少。

美国原油收低0.37美元，报每桶55.33美元。布兰特原油收跌0.34美元，报每桶61.87美元，布兰特原油连续第四日下跌。

国际能源署(IEA)周二在关于油市的月报中，将今明两年石油需求下调10万桶/日。这可能暗示全球原油消费不会超过许多人原本预期的1,000万桶/日。此外，原油供应将可能超过这水平，特别是在美国产量继续攀升的情况下。

IEA称，非OPEC产油国明年原油供应增长140万桶/日，将削弱石油输出国组织(OPEC)和其他产油国限制全球产量和支撑油价的努力。

OPEC将在11月30日举行会议，预料将同意延长减产协议。(完)