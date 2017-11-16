FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
油价收低 因上周美国原油库存意外增加
频道
专题
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
路透精英汇
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
深度分析
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
国际财经
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月16日 / 凌晨12点18分 / 2 天前

油价收低 因上周美国原油库存意外增加

1 分钟阅读

路透纽约11月15日 - 油价周三下跌，此前美国政府报告，上周美国原油和汽油库存意外增加，但炼厂炼油量上升和馏分油库存下降，扶助油价从日内低位反弹。

油价仍因国际能源署(IEA)本周发表的报告承压。IEA在月报中预期，全球原油需求增长将可能放缓。

尽管EIA公布上周美国原油库存意外增加190万桶，但增幅不及美国石油协会(API)周二报告的增加650万桶。受EIA数据鼓舞，买家在日内低位买入。

“总的来说，EIA报告有一定的支撑作用，因为其不及周二晚API报告那么利空，所以油价慢慢从今日稍早的跌势中反弹，”Price Futures Group资深能源分析师Phil Flynn表示。

EIA数据显示，上周美国墨西哥湾馏分油库存降至一年低位，上周炼厂总体产能利用率上升。炼厂产能利用率上升可能最终导致原油库存减少。

美国原油收低0.37美元，报每桶55.33美元。布兰特原油收跌0.34美元，报每桶61.87美元，布兰特原油连续第四日下跌。

国际能源署(IEA)周二在关于油市的月报中，将今明两年石油需求下调10万桶/日。这可能暗示全球原油消费不会超过许多人原本预期的1,000万桶/日。此外，原油供应将可能超过这水平，特别是在美国产量继续攀升的情况下。

IEA称，非OPEC产油国明年原油供应增长140万桶/日，将削弱石油输出国组织(OPEC)和其他产油国限制全球产量和支撑油价的努力。

OPEC将在11月30日举行会议，预料将同意延长减产协议。(完)

编译 利棣儿；审校 母红

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below