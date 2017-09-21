油价大涨2% 将创2004年来表现最佳的第三季

路透纽约9月20日 - 油价周三收涨2%，尽管美国原油库存增加。油价将可能创下13年来最大的第三季季线涨幅，此前伊拉克石油部长暗示石油输出国组织(OPEC)及其他产油国考虑延长减产甚或加大减产的力度。

布兰特原油期货上涨1.15美元，或2.09%，至每桶56.29美元。美国原油期货上升0.93美元，或1.9%，至每桶50.41美元。

油价本季势将上涨近16%，将为2004年来表现最好的第三季。

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存增加，因进口和产出上升，石油生产设施在飓风哈维吹袭后恢复运作。

上周美国原油库存增加460万桶，为连续第三周上升，较市场预期的增幅还要多出大约100万桶。

“飓风哈维的影响在今日出炉的增幅超预期的美国商业原油库存中继续反映出来，”Interfax Energy的Global Gas Analytics的资深能源分析师Abhishek Kumar说。“不过，这对降低主导油市的利多人气的影响有限。”

但美国原油仍在50美元附近波动。

布兰特和美国原油价差收盘走宽0.36美元，至升水5.60美元。因为较之布兰特原油，美国原油受压更重，令两者价差目前触及逾两年来最高。

EIA周三表示，上周美国汽油库存减少210万桶，符合市场预期。上周馏分油库存减少570万桶，为2011年11月以来最大周度降幅。

周五石油输出国组织(OPEC)及其他产油国将在维也纳会晤，讨论限产协议的进展。

伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周二在一个能源会议上表示，该组织正考虑一系列选项，包括延长减产，不过，目前决定在3月减产协议到期后将如何行动为时过早。(完)