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油价下跌 尽管上周美国原油库存骤降
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#国际财经
2017年10月12日 / 晚上11点34分 / 6 天前

油价下跌 尽管上周美国原油库存骤降

1 分钟阅读

路透纽约10月12日 - 油价周四收低，但从稍早的跌势中反弹，因此前美国能源资料协会(EIA)报告上周美国原油库存降幅超过预期，且周度产量骤降。

油市受国际能源署(IEA)的偏空需求预估报告打压。IEA下调其2018年原油需求增长预估。

近几周油价上涨，但不清楚美国原油会否再次升至9月底触及的高位近53美元。上周美国汽油库存意外增加，燃点了对原油库存可能开始再次上升的担忧，令油价近期的涨势减弱。

布兰特原油期货收低0.69美元，或1.2%，报每桶56.25美元。美国原油期货收低0.70美元，或1.4%，报每桶50.60美元。因全球油市收紧，两份原油合约较6月触及的低位反弹了逾20%。

EIA公布，上周美国原油库存下降270万桶，市场预估为减少200万桶。上周馏分油库存减少150万桶，但上周美国汽油库存意外增加250万桶。

“美国驾驶旺季已结束，未来数周汽油需求将下降，这可能造成原油库存增加，因美国产量仍然在高水准。”Interfax Energy的Global Gas Analytics的资深纽约分析师Abhishek Kumar说。

OPEC牵头的减产协议带动油价从去年初的每桶30美元反弹。不过交易员表示，尽管有上述减产协议，但供给依旧充足，外界广泛预计，减产协议将在2018年3月到期后继续延长。

高盛在至客户报告中表示，当前的供需态势下，其预计布兰特原油2018年的均价在每桶58美元。(完)

编译 利棣儿；审校 李军

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