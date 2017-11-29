油价下滑 因OPEC将如何延长减产协议存在不确定性

路透纽约11月28日 - 油价周二下跌，本周石油输出国组织(OPEC)会议结果的不确定性重压油价，会上将讨论是否延长支撑油价的减产协议。

埃克森美孚(XOM.N)位于德州博蒙特的日炼油量36.23万桶的炼厂起火，一度令油价承压。消息人士称，消防队扑灭了火，但一小型炼油装置被关闭。

布兰特原油收低0.23美元，或0.4%，报每桶63.61美元。美国原油收低0.12美元，或0.2%，报每桶57.99美元，上日下跌1.4%。

OPEC将在周四举行会议，有关政策的讨论较预期艰难。OPEC领头羊沙特正推动延长减产协议九个月，而非OPEC产油国俄罗斯有些犹豫不决，因担心市场可能过热。

两名了解情况的消息人士称，OPEC和非OPEC联合技术委员会建议延长减产协议到明年底，并可以在6月对协议进行检讨。

伊拉克油长称，他支持延长减产协议，但科威特油长称，OPEC尚未就可能延长减产协议的期限达成一致。

“我们认为，这次OPEC会议结果的不确定性较往常会议更大，”高盛分析师说。

“我们认为，油价风险本周偏下行，因我们认为，目前油价、跨月价差和仓位已反映出延长减产协议九个月的可能性很高。”高盛分析师说。

市场之前预计，OPEC将把明年3月到期的日减产180万桶的限产协议延长至2018年底，以消除全球的过剩供应，但目前不是那么确定了。

花旗集团商品研究部预计，OPEC将延长减产协议到明年中，而不是明年底。但如果延长期限不是到明年底的话，将导致原油遭抛售，花旗的Ed Morse补充说。

渣打银行对油市人气也持相同的看法，渣打表示，任何平淡无奇的延长行动，很可能向油市发出混乱的信息。

TransCanada Corp (TRP.TO)周二表示， 日运送量59万桶的Keystone输油管道已恢复营运，但公司对美国监管机构何时批准该管道恢复全运能不得而知。

在周二美国石油协会(API)的美国原油库存数据发布前，分析师平均预计，上周美国原油库存可能减少230万桶。(完)