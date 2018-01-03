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油价触及两年半高位 受伊朗动荡与强劲需求所助
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#国际财经
January 3, 2018 / 11:49 PM / 更新于 15 hours ago

油价触及两年半高位 受伊朗动荡与强劲需求所助

1 分钟阅读

路透伦敦/纽约1月3日 - 油价周三上涨约2%触及两年半高位，石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗爆发的示威活动已持续六天，此外美国与德国均公布强劲的经济数据，激励投资者买兴。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货结算价报每桶61.63美元，上涨1.26美元或2.1%。

指标布兰特原油期货结算价上涨1.27美元或1.9%，报每桶67.84美元。

美国原油期货盘中触及2015年6月以来高位，布兰特原油亦触及2015年5月来最高。

能源行业组织美国石油协会(API)在收盘后公布，美国12月29日止当周原油库存减少500万桶。美国能源部下属的美国能源资料协会(EIA)定于周四公布官方石油库存数据。

API公布，上周馏分油库存增加430万桶，升幅超出预估。数据公布后，美国取暖油期货急剧缩减涨幅。取暖油此前受到美国笼罩大范围寒冷天气的支持而收高。

取暖油期货结算报每加仑2.0880美元，上涨1.4%。美国东岸酷寒天气促使一些油轮从欧洲载运柴油及取暖油而来，逆转其传统往来路线。

伊朗革命卫队指挥官周三说，已向三个省份部署武力以镇压反政府骚乱。六天来反政府示威已造成21人死亡。

“虽然伊朗形势紧张肯定是(油市)一个影响因素，但今天一连串非常强劲的经济数据也强势推升的油价，” Again Capital LLC合伙人John Kilduff说。

德国12月失业率降至纪录低点，巩固了经济各环节普遍向上的看法。美国12月制造业活动增长超出预期，是经济动能强劲的又一迹象。

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen警告称，“多重暂时性供应中断问题帮助推高了投机性多头仓位达到纪录水平，比如北海福尔蒂斯油管系统(FPS)和利比亚管线中断，以及伊朗全国抗议活动。”

随着管线中断问题获得解决，且伊朗的抗议活动也还没有影响石油生产的迹象，Hansen表示，2018年初油价有可能下跌，特别是在美国增产的情况下。

“(美国)达到1,000万桶/日的产量目标只是时间问题，”Hansen说。

美国石油产量自2016年中期以来已经增加约16%，去年底达到975万桶/日。(完)

编译/审校 徐文焰/李婷仪/龚芳

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