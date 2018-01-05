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油价涨至2015年来最高 因美国库存下降和伊朗动荡
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#国际财经
January 5, 2018 / 12:16 AM / 2 days ago

油价涨至2015年来最高 因美国库存下降和伊朗动荡

1 分钟阅读

路透纽约1月4日 - 油价周四涨至2015年5月来最高水准，得益于伊朗紧张局势引发对供应风险的担忧，以及美国炼厂活动触及12年高位令该国原油库存再次下降。

上周美国原油库存降幅超过预期，延续库存稳步下降的态势。不过美国馏分油和汽油库存增加，因部分受年末调整驱动，炼厂生产活动十分活跃。

不过，美国很多地区遭受寒流侵袭，预期取暖油需求将保持在高位，取暖油价格仅略低于2015年初以来的最高水准。

布兰特原油收涨0.23美元，报每桶68.07美元，盘中高见68.27美元。美国原油收涨0.38美元，报每桶62.01美元，盘中触及2015年5月来最高62.21美元。

美国冰冻天气已提振取暖油需求。取暖油期货周四下跌0.7%，报每加仑2.0741美元。该合约在本周稍早曾触及2014年2月以来最高。

美国能源资料协会(EIA)周四表示，2017年最后一周的美国原油库存下降740万桶，降幅超过预期，因炼厂产能利用率触及2005年来最高。

“库存下降和2017年下半年的趋势基本一致，”ClipperData商品研究部董事Matt Smith说。美国原油库存自2017年中以来已下降超过7,800万桶，至2015年9月来最低的4.245亿桶。

石油输出国组织(OPEC)第三大产油国伊朗自上周爆发大规模反政府示威活动后，油价的地缘政治风险溢价增加，尽管消息人士表示，伊朗的原油生产和出口并没有受到影响。(完)

编译 利棣儿；审校 母红

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