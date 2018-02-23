油价攀升 因上周美国原油库存意外减少

路透纽约2月22日 - 油价周四上升至两周峰值，受上周美国原油库存意外减少和美元下跌提振。

美国原油期货上涨1.09美元，或约1.8%，收报每桶62.77美元，交投区间为60.75-63.09美元，后者为2月7日来最高。

布兰特原油期货上升0.97美元，或约1.5%，报每桶66.39美元，盘中触及两周峰值66.56美元。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存意外减少160万桶，因净进口降至纪录低位，出口大幅上升，而美国原油交割地库欣原油库存进一步下降。

市场原本预期美国原油库存增加180万桶，因在炼厂进行维修降低原油使用量时，库存呈季节性上升。

“EIA周度库存数据对美国原油特别有利，鉴于美国原油库存和库欣库存双双下降，美国原油日出口量在200万桶以上，原油产量持平，”CHS Hedging LLC能源市场分析师said Anthony Headrick表示。

EIA称，上周美国原油交割地库欣库存USOICC=ECI减少270万桶，连续第九周减少。

“库欣库存持续下跌的原因是市场仍然呈现逆价差，因此储存原油并不划算，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示。

油市呈现逆价差，是现货价格高于期货价格，令储存原油没有吸引力。

“结清手上的库存比较合理，”Lipow表示。

上周美国原油净进口减少160万桶/日，至略少于500桶/日，这是EIA自2001年编纂纪录以来的最低水准。

美国原油日出口量跳升至200万桶以上，接近10月触及的纪录高位210万桶，扶助净进口量降至纪录最低水准。

美元从八日峰值回落，也支撑油价。(完)